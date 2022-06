Stiri pe aceeasi tema

- „Drumul Mausoleelor pe Motocicleta”, eveniment de omagiere a eroilor cazuți pentru țara, a fost onorat sambata, 4 iunie, de pasionații de motociclism de la ACS Odobești și de la alte cluburi de profil care au luat startul la ora 9:00 din fața Primariei Odobești și au parcurs un traseu de 140 km care…

- Miercuri dupa-amiaza, la Biblioteca Școlii Gimnaziale „Ion Basgan‟ Focșani, Maria Gheorghiu, cofondatoarea și președinta Asociației OvidiuRo, a venit sa le citeasca povești preșcolarilor și elevilor claselor primare. La inceputul acestui an, Școala „Ion Basgan” s-a alaturat proiectului „Citește-mi 100…

- La concursul care a avut loc la Constanța in zilele de 21 și 22 mai, sportivii focșaneni au caștigat 23 de medalii Sportivii de la Addras Focșani au onorat sarbatoarea implinirii a 15 ani de la inființarea clubului cu o performanța remarcabila la Campionatul Național de Kickboxing (probe de tatami)…

- Clubul Elevilor Sportivi Adjud a caștigat doua locuri 1, un loc 2 și doua locuri 3 George Adam s-a clasat al treilea la sulița la Triunghiularul Cipru-Israel-Romania Foarte tinerii atleți de la Cubul Elevilor Sportivi Adjud au participat, in zilele de 7 și 8 mai, la etapa de zona a Campionatului național…

- Sambata, 7 mai 2022, s-a desfașurat la Drobeta Turnu-Severin, Concursul Național de dans și tenis de masa „Trofeul Drobeta”, activitate inscrisa in Calendarul Activitaților Educative Naționale al Ministerului Educatiei pe anul școlar 2021-2022. La acest regal de gingașie și culoare au participat formații…

- 1 mai 2022. Prima zi a lui florar ne intampina cu 16 grade și cer senin, o vreme superba de primavara ce ne indeamna la o plimbare prin Munții Vrancei. Pentru a va bucura de o ieșire fara incidente va recomandam respectarea catorva reguli elementare: informați-va corespunzator asupra traseului ce doriți…

- Carina Paruba este vicecampiona Romaniei la aruncarea greutații Sezonul competițional de sala pentru atletism s-a incheiat cu finala Campionatului Național pentru copii 1 și 2 care a avut loc la București la 9 și 10 aprilie. Prezent pentru prima oara la un asemenea nivel, nou inființatul Club al Elevilor…

- Etapa finala a Campionatului Național de atletism in sala U 20, de la București, Complexul Național Lia Manoliu, de sambata și duminica trecute, a avut la start și un grup de juniori de la CSM 2007-LPS Focșani și CSS Focșani, care au concurat in probe individuale și la ștafeta. In probele individuale,…