- Intr-un sat liniștit de la poalele munților Vrancei, Irești, comuna Vidra, drama unei femei de 62 de ani se scrie fila cu fila intr-un grajd care sta sa se darame la fiecare adiere mai puternica a vantului. Irina Finaru a locuit jumatate din viața la București, acolo unde, spune ea, a și lucrat la un…

- Turneul va avea loc in perioada 29-31 ianuarie 2021 Dacia Mioveni a caștigat licitația pentru organizarea celui de-al patrulea turneu al Campionatului Diviziei A2, feminin, seria Est. In ultimele zile ale lui ianuarie (29-31), la Mioveni sunt programate sa joace CSM Focșani 2007, Academia de Volei…

- Un incendiu a izbucnit la o locuința situata pe strada Dogariei din Focșani. La aceasta ora, pompierii vranceni intervin cu echipaje de stingere. Revenim cu detalii. UPDATE 2! In urma cu puțin timp a fost anunțat un incendiu la o locuința din municpiul Focșani, situata pe str. Dogariei. La fața locului…

- Ieri a fost inaugurat Kristal Hotel, singurul hotel de patru stele din municipiul Focșani. Panglica inaugurala a fost taiata de primarul Cristi Misaila și Dan Sava, patronul Edil Dan Construct, in prezența angajaților unitații hoteliere și a partenerilor de afaceri. Noul hotel este situat pe B-dul București,…

- Politehnica Timișoara – CSM Focșani 2007, vineri, 27 noiembrie, ora 13:00, in Sala Rapid Campionatul Ligii Naționale la handbal masculin, din turneu in turneu, a ajuns la etapa a 11-a. Cand va fi un nou turneu. De fapt vor fi doar jocurile unei runde, disputate in doua sali – cate patru, incepand de…

- Noul Kristal HOTEL, situat pe B-dul București, nr. 16 Focșani, la intrarea in oraș va fi inaugurat joi, 26 noiembrie, la ora 13.00. Kristal HOTEL surprinde nu doar prin designul atent gandit, ci și prin atenția acordata celor mai mici detalii „reprezentand imaginea luxului si a rafinamentului pe care…

- Ana-Maria – de noua ori campioana la junioare, cu noua medalii de aur, o data vicecampioana la open și medalie de argint in competiție cu senioarele Iulia-Florentina Trestianu, patru medalii – trei de argint și una de bronz – la junioare și locul 4 la individual compus la open Au fost trei zile excepționale…