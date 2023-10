Stiri pe aceeasi tema

- Timișoara are, din aceasta luna, o noua galerie de arta. Aceasta se afla in plin centrul orașului, pe strada Emanoil Ungureanu, la sediul Centrului de Cultura și Arta al Județului Timiș. Noul spațiu a fost obținut in urma schimbarii acoperișului cladirii, podul fiind renovat și transformat intr-un spațiu…

- Galeria Pod a Centrului de Cultura si Arta (strada E. Ungureanu nr. 1) va fi inaugurata cu expozitia „OPUS 25” semnata de sculptorul timisorean Linda-Saskia Menczel, si este deschisa publicului in perioada 25 octombrie – 25 noiembrie 2023. „OPUS 25” marcheaza o cariera artistica intinsa pe ultimul sfert…

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș, instituție de cultura in subordinea Consiliului Județean Timiș, organizeaza miercuri, 18 octombrie, de la ora 18:00 spectacolul „Conviețuiri”. Acesta se va desfașura in sala festiva a Centrului de Cultura și Arta al Județului Timiș, de pe str. E. Ungureanu…

Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș va fi miercuri, 18 octombrie, incepand cu ora 18:00, gazda spectacolului „Conviețuiri", care va avea loc in sala festiva a instituției. „Conviețuiri" aduce in fața publicului atmosfera satului tradițional banațean, in care existența se desfașoara in ritmul…

- Se cauta tineri talentati cu drag de cant si joc. Ansamblul Profesionist Banatul al Centrului de Cultura și Arta al Județului Timiș selecteaza tineri dansatori cu varsta cuprinsa intre 12 și 18 ani pentru Ansamblul de Tineret. Cursurile de pregatire coordonate de maeștri coregrafi Nicolae și Brandușa…

- Din luna octombrie, un nou spațiu expozițional destinat artelor va veni sa completeze galeriile timișorene deja existente. Acesta a fost amenajat in mansarda de 1.400 de metri patrați a Centrului de Cultura și Arta al Județului Timiș, care a fost renovata și restaurata, pastrandu-se elementele arhitectonice…

