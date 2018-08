Galceava banilor: Iohannis il contrazice pe Teodorovici. Valcov a fost mandatat sa negocieze rectificarea bugetara

Administratia Prezidentiala a transmis, marti dupa-amiaza, un comunicat in care il contrazice pe ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, care a sustinut ca institutia si presedintele nu vor avea probleme in indeplinirea atributiilor, din cauza rectificarii bugetare.



In plus, institutia precizeaza ca premierul Viorica Dancila l-a mandatat pe Darius Valcov sa discute cu cei de la Cotroceni pe tema rectificarii bugetare.



Dupa ce Teodorovici a sustinut ca Administratia Prezidentiala nu si-a cheltuit bugetul, institutia sustine ca la data de 7 august are inregistrate in aplicatia…