- Direcția de Sanatate Publica a demarat o ancheta epidemiologica la Lugoj. Sunt monitorizați parinții femeii de 38 de ani, din Timișoara, care a fost confirmata cu coronavirus, precum și prietenii cu care aceasta a intrat in contact dupa ce s-a intors din Italia. Toți vor fi evaluați, privind starea…

- Numarul sucevenilor care au calatorit in zonele de risc și care acum sunt autoizolați la domiciliu este in creștere. Potrivit situației prezentate de Direcția de Sanatate Publica la ora 15.00 un numar de 150 de persoane sunt in autoizolare la domiciliu pentru o perioada de 14 zile, fara simptomatologie…

- Oficiali din Ministerul Sanatatii indeamna la preventie Foto: Arhiva. Persoana infectata cu coronavirus, un tânar de 25 de ani din Gorj, este "bine" si va ramâne la Institutul "Matei Bals", a declarat managerul acestei unitati, Adrian Streinu-Cercel, care…

- Dintre cele 13 persoane, este vorba despre opt romani și cinci chinezi, conform Mediafax.Persoanele care s-au intors din China trebuie sa stea izolate in propriile case timp de doua saptamani, ca masura de prevenire a raspandirii coronavirusului.Acestea nu au simptomele bolii, dar medicii le-au recomandat…

- Un numar de 13 persoane, dintre care cinci cetateni chinezi si opt romani, veniti in Galati, din China, sunt tinuti in carantina la domiciliu, informeaza, joi, Directia de Sanatate Publica(DSP)...

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Cluj informeaza ca e putin probabil ca persoana ajunsa marti, pe aeroportul clujean, cu suspiciune de contaminare cu coronavirus, sa sufere de infectie cu acest virus, informeaza AGERPRES . “In cursul zilei de astazi, 28.01.2020, pe aeroportul din Cluj-Napoca, din…

- O persoana aflata in cursa aeriana Varsovia - Cluj-Napoca a fost preluata, marti, de pe aeroportul clujean, intrucat a anuntat ca este posibil sa fi venit in contact cu o persoana cu suspiciune de infectie cu coronavirus. Persoana preluata va fi izolata, timp de doua saptamani, la Spitalul de Boli…