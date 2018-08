Stiri pe aceeasi tema

- Numarul focarelor de pesta porcina africana confirmate pe teritoriul Romaniei a ajuns la 645, acestea fiind active in opt judete din nord-vestul si sud-estul tarii, a anuntat, vineri, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). "In perioada 1 ianuarie - 10 august…

- Doua bastimente din componenta Flotilei Fluviale vor acosta miercuri dupa-amiaza la Cernavoda pentru a participa la Ziua Portilor Deschise in Portul Cernavoda, eveniment organizat in contextul serbarii Zilei Marinei Romane, informeaza un comunicat de presa al Statului Major al Fortelor Nave (SMFN).…

- Aproape o mie de credinciosi au insotit preotii care au adus, in procesiune, icoana facatoare de minuni a Maicii Domnului de la Manastirea Adam. Procesiunea a porit de biserica Mavramol, din centrul orasului, pana la biserica Precista, de pe faleza Dunarii. Icoana este vestita pentru ca aduce ploaia…

- O echipa de profesori de la Universitatea Dunarea de Jos din Galati a fost premiata pentru doua inventii din domeniul alimentar. Galatenii au primit medalia de aur la Salonul de Inventica de la Timisoara pentru parizerul si colorantul alimentar...

- Navele cu un pescaj mai mare de 2,5 metri, care circula pe Dunarea fluviala, au obligatia ca, incepand de vineri, sa ocoleasca sectorul cuprins intre kilometrii 300 si 346, potrivit unei decizii a Administratiei Fluviale Dunarea de Jos (AFDJ), luata pe fondul scaderii accentuate a cotelor fluviului.…

- Sute de copii din Galati au participat astazi la un eveniment unic in istoria orasului: pictarea unei panze cu subiecte si desene legate de Centenarul Unirii. Evenimentul s-a desfasurat pe Faleza Inferioara a Dunarii si a adunat mii de copii, parinti, bunici, profesori si voluntari.

- Centrul de colectare de jucarii si imbracaminte deschis in magazinul Winmarkt din Galati s-a dovedit neincapator pentru sutele de jucarii si numeroasele articole de imbracaminte donate de galatenii inimosi. Organizatorii actiunii vor distribui jucariile si imbracamintea catre 1.000 de familii nevoiase…

- Rusia a inceput duminica manevre militare navale cu tiruri in Marea Azov, interzicand accesul navelor ucrainene pe o portiune de aproximativ 2.000 de kilometri patrati, informeaza luni publicatia ucraineana Zerkalo nedeli in pagina sa electronica si postul de televiziune TSN de la Kiev. In unele zone…