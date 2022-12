Galați: Maşini confiscate şi persoane reţinute, după percheziţiile la comercianţi de cereale din judeţ UPDATE: Fata de barbatul de 39 de ani instanta a dispus masura arestului preventiv pentru 30 de zile, iar fata de barbatul de 66 de ani a fost dispusa masura arestului la domiciliu. Cu ocazia efectuarii perchezitiilor de joi dimineata din judetul Galati la comercianti de cereale, s-a luat masura indisponibilizarii a 5 autoturisme in valoare […] Articolul Galați: Masini confiscate si persoane retinute, dupa perchezitiile la comercianti de cereale din judet apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un cetatean roman, un bosniac si un italian au fost arestati in Germania pentru comiterea de infractiuni circumscrise regimului substantelor explozive, al traficului de droguri, al armelor si munitiilor, precum si al infractiunilor de natura economico-financiara. In urma cooperarii inițiate de Direcția…

- GRAV… In urma impactului violent, o femeie, pasagera in autoturism, a suferit un traumatism cranio-cerebral și a fost transportata la Spitalul din Huși. „Secția de pompieri Huși a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, o ambulanța SMURD tip B2 și echipaje specializate, pentru asigurarea…

- IMPACT… Momente teribile pentru cinci persoane aflate in doua mașini implicate intr-un accident rutier, la Ghermanești! Cele doua autoturisme s-au ciocnit și numai norocul a facut ca nicio persoana sa nu fie grav ranita. Secția de pompieri Huși a intervenit miercuri seara, cu o autospeciala de stingere…

- TUPEU… Suspiciunea ca fratii Catalin si Valentin Gheorghiu din Husi au comis pe 17 septembrie talharia urmata de moartea tanarului de 29 de ani, Nicusor Stoianov, cu scopul cinic de a ajunge, de fapt, in inchisoare, unde au cazare, masa si caldura asigurata pe banii statului, prinde contur! Un gest…

- Cel puțin doua persoane sunt date disparute și alte trei au fost ranite in Guatemala, dupa ce doua cratere uriașe s-au deschis brusc pe o șosea in sud-vestul capitalei. La fața locului au fost trimiși salvatori cu o macara și soldați. Cele trei persoane ranite au cazut sambata intr-o dolina de 15 metri…

- Polițiștii Biroului Rutier au fost sesizați prin apel 112 despre faptul ca, in municipiul Focșani , pe Bulevardul Independenței s-a produs un accident rutier. Din primele date, coliziunea a avut loc intre 3 autoturisme, rezultand ranirea a doua persoane.(un conducator auto și o pasagera). Rezultatele…

- In cursul serii trecute in zona Pacurari din municipiul Iași a avut loc un accident grav in care au fost ranite mai multe persoane. Au fost doua autoturisme implicate, iar imaginile de pe camerele de supraveghere vor lamuri intreaga situație de fapt. Intersecția in care a avut loc accidentul este aceeași…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident rutier in municipiul Iași. Din primele informații deținute de catre reporterii Cotidianului BZI, doua mașini au intrat in coliziune in zona Bulevardului Nicolae Iorga. La fața locului s-au deplasat mai mult de echipaje de intervenție din partea poliției și…