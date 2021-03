Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Judetean (CJ) Galati a finalizat procedura de achizitie publica a 25 de echipamente medicale pentru Ambulatoriul Spitalului Judetean, investitie din fonduri europene de peste 2 milioane lei, a informat, luni, biroul de presa al institutiei. Potrivit sursei citate, cele 25 de echipamente sunt…

- MEGA investiția in echipamente medicale pentru Spitalul Municipal din Sebeș, la a treia licitație. Valoarea proiectului este de 15 MILIOANE de lei Licitația pentru dotarea Spitalului Municipal Sebeș in vederea creșterii capacitații de gestionare Covid-19, a fost lansata pentru a treia oara in SEAP,…

- Aparatura de specialitate și echipamente medicale in valoare de milioane de euro au ajuns in dotarea secției Covid de la Mioveni, prin fonduri nerambursabile. Pana pe data de 30.04.2021, UATO Mioveni implementeaza proiectul finanțat din fonduri nerambursabile denumit ”Consolidarea capacitații sistemului…

- Aparatura de specialitate și echipamente medicale in valoare de milioane de euro au ajuns in dotarea secției COVID de la Mioveni, prin fonduri nerambursabile. Pana pe data de 30.04.2021, UATO Mioveni implementeaza proiectul finanțat din fonduri nerambursabile denumit ”Consolidarea capacitații sistemului…

- Romania acorda Republicii Moldova un ajutor umanitar extern de urgența, cu titlu gratuit, in efortul combaterii pandemiei Covid-19. Anunțul a fost facut astazi de catre premierul Romaniei, Florin Citu. Donația facuta va consta in prima faza, in echipamente de protecție medicala in suma de aproape 11…

- Ambulatoriul din cadrul Spitalului Orașenesc Cugir va fi dotat cu echipamente medicale performante in valoare de peste 8 milioane de lei. Printre acestea se numara un RMN și un computer tomograf, echipamente care vor permite diagnosticarea și tratarea cu succes a unei game mai largi de afecțiuni. Primaria…

- Primaria Cluj-Napoca a lansat licitația pentru execuția lucrarilor pentru proiectul de revitalizare a culoarului de mobilitate nemotorizata aferenta Someșului, modernizarea și extinderea infrastructurii pietonale și ciclistice pe malurile râului: Zona 2 - Parcul…