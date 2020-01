Stiri pe aceeasi tema

- Florin Andone merge din rau in mai rau! Internaționalul roman, care spera sa revina in Premier League dupa ce a aflat ca e pe lista celor de la Aston Villa, nu mai e dorit de Galatasaray, iar azi a aflat ca va fi operat și nu va mai juca in acest sezon, anunța MEDIAFAX.Atacantul care aparține…

- Florin Andone, atacantul in varsta de 26 de ani al Galatei, se va intoarce in ianuarie la Brighton. El va reveni in februarie dupa o accidentare la genunchi. Doar doua luni a avut timp sa joace Florin Andone la Galatasaray. Imprumutat de Brighton pentru un sezon pe 2 septembrie, in ultima zi de mercato,…

- Presa din Turcia noteaza ca formația din Turcia, Galatasaray, va renunța la imprumutul lui Florin Andone, in urma accdentarii suferite de atacantul roman, la 9 noiembrie, potrivit Mediafax.In aceste conditii, Andone, 26 de ani, va reveni la clubul englez cu care se afla sub contract, Brighton.…

- Florin Andone a suferit o grava accidentare la genunchiul drept și nu va juca probabil pana in primavara. Clubul turc intenționeaza sa-l ia imprumut pe Iheanacho, de la Leicester. Andone a avut ghinion. Intr-o perioada cand era titular la Galatasaray, atacantul in varsta de 26 de ani s-a accidentat…

- Accidentat în meciul dintre Gaziantep și Galatasaray, Florin Andone a aflat, luni, diagnosticul medicilor, în urma examenului RMN. Atacantul român a suferit o ruptura a ligamentului colateral intern de la genunchiul drept și nu va mai juca în acest an, perioada de recuperare…

- Andone este convocat de selectionerul Cosmin Contra pentru ultimele meicuri din preliminariile Euro-2020, cu Suedia (15 noiembrie) si Spania (18 noiembrie). In minutul 35, echipa antrenata de Marius Sumudica este condusa, acasa, cu 1-0, de Galatasaray, in etapa a XI-a a campionatului turc de fotbal.…

- Evoluțiile din ultima vreme ale lui Florin Andone (26 de ani) i-au convins pe turcii de la Galatasaray, care-și doresc sa-l transfere definitiv de la Brighton. Presa din Turcia, citata de TV Telekom Sport, scrie ca englezii nu vor sa-l vanda pe Andone la Galatasaray: „Andone nu este de vanzare”, ar…

- Florin Andone (26 de ani) regreta ratarile din Galatasaray - Real Madrid 0-1, insa e laudat de ziaristii turci. „A dat chiar totul pe teren si a fost cel mai rapid jucator al lui Terim, pacat de ghinionul de a-l avea in fata de Courtois”, a remarcat Milliyet. Putea fi eroul lui Galatasaray, insa a mai…