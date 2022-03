Stiri pe aceeasi tema

- O analiza ADN a scos la iveala ca testoasele gigant care traiesc pe insula San Cristobal din arhipelagul Galapagos corespund unei noi specii, care nu a fost inca recenzata stiintific, a declarat joi ministrul ecuadorian al Mediului, potrivit AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- In școala, nu doar in cea romaneasca, istoria este predata ca regal al unui etern macel pus in scena de specia umana cu actori și regizori numiți oameni. Specia asta curioasa, autodevoratoare, a dat naștere, pe langa cei care aprind scanteia razboaielor, chiar și unor avortoni ai spiritului, precum…

- O noua specie endemica de reptila a fost adaugata biodiversitatii cipriote, a anuntat luni Universitatea din Cipru (UCy), informeaza agentia CNA. Reptila, o soparla cunoscuta in Cipru sub denumirea "kourkoutas", corespunde unei specii distincte - Laudakia cypriaca - ce se gaseste doar in aceasta…

- Mașinile vechi care polueaza mai mult trebuie sa dispara cumva de pe șosele, iar autoritațile pregatesc un program prin care statul da un bonus pentru casarea rablelor. In cadrul unei conferințe de presa susținuta de ministrul mediului, Tanczos Barna, transmite faptul ca proprietarii de mașini vechi…

- Cercetatorii suspectau anterior ca aceasta specie traia in Europa la inceputul Pleistocenului , epoca geologica din istoria planetei noastre care a inceput in urma cu aproximativ 2.588.000 de ani și care s-a incheiat acum 11.700 de ani.Insa aceasta ipoteza nu a putut fi confirmata pana acum.„Nu este…

- Va fi o modificare, pentru ca Rabla nu a facut diferenta intre masini mai vechi de 15 ani masini poluante, dar cele mai poluante, adica cele euro 3 si, din acest punct de vedere, va trebui sa gasim solutii de eficientizare. Analiza se face in continuare, lucrurile sunt relativ simple. Din punctul de…

- Vulcanul Wolf, situat in arhipelagul Galapagos din Ecuador, si unde traieste o specie unica in lume de iguane roz (Rosada), a intrat in eruptie, a informat vineri dimineata Directia Parcului National din Galapagos (PNG), relateaza EFE, potrivit Agerpres. Parcul a postat pe contul sau de Twitter imagini…

- Imagini impresionante au fost surprinse de un fotograf in Africa de Sud. Un pui de foca reușește sa scape de pradatorul sau, un rechin uriaș din specia „Marele Alb”. In fiecare dimineața, puii de foca se aduna pe o mica stinca numita „insula focilor” din False Bay, Africa de Sud. Dar cind intra in apa,…