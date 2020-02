Stiri pe aceeasi tema

- O testoasa inrudita cu specia disparuta din care facea parte celebrul ''Singuraticul George'' a fost descoperita in arhipelagul Galapagos in timpul unei expeditii stiintifice, a anuntat vineri Parcul National din Galapagos (PNG), potrivit AFP, scrie Agerpres. Exemplarul descoperit, o femela tanara,…

- Diego, un exemplar de broasca țestoasa gigantica, a reușit aproape de unul singur sa-și salveze specia de la dispariție din insulelele Galapagos, informeaza CNN. Diego este creditat cu supraviețuirea populației de broaște țestoase gigantice pe insula Espanola, dupa ce a fost trimis de la Gradina zoologica…

- Cristina Țopescu a murit, iar trupul acesteia a fost descoperit pe 12 ianuarie, duminica seara, in casa. Cristina Țopescu a murit, au confirmat surse din apropierea familiei. ea a fost gasita decedata in locuința ei din Otopeni. Primii care au intrat in locuința Cristinei Topescu au fost politistii,…

- Soferul unui autocar pentru turisti a fost condamnat sa plateasca o amenda usturatoare pentru ca ar fi calcat cu masina o broasca testoasa in insulele Galapagos, au informat vineri autoritatile pentru protectia mediului din acest arhipelag ecuadorian, scrie digi24.ro.

- Soferul unui autocar pentru turisti a fost condamnat sa plateasca o amenda usturatoare pentru a fi calcat cu masina o broasca testoasa in insulele Galapagos, au informat vineri autoritatile pentru protectia mediului din acest arhipelag ecuadorian, citate de AFP. Incidentul, care s-a produs…

- Unșofer care a calcat cu autocarul o broasca țestoasa a fostcondamnat la plata unei amenzi de 11.347 dolari. Broasca țestoasaface parte din speciile protejate din Insulele Galapagos, care estepe cale de dispariție, aceasta fiind justificarea sancțiuniiaplicate șoferului.Accidentul s-a produs pe 21 noiembrie,…

- Soferul unui autocar pentru turisti a fost condamnat sa plateasca o amenda usturatoare pentru a fi calcat cu masina o broasca testoasa in insulele Galapagos, au informat vineri autoritatile pentru protectia mediului din acest arhipelag ecuadorian, citate de AFP, preluate de AGERPRES. Incidentul,…