Evenimentul jubiliar i-a adus la Iasi pe Excelența Sa Therese Hyden, ambasador al Suediei in Romania, Eric Lennart Eriksson, președintele Star of Hope International Suedia și cetațean de onoare al Iașului, Ulrika Kallin, director al Star of Hope International Suedia, și Mikael Oscarsson, parlamentar suedez, susținator al proiectelor Star of Hope Romania, acestia avand o intrevedere de suflet in dimineata zilei de joi cu primarul Municipiului Iasi, Mihai Chirica. La ora pranzului, delegatia suedeza condusa de ambasadorul Therese Hyden a vizitat Centrul de recuperare pentru copii și tineri cu dizabilitați…