Gala premiilor Oscar onorifice, amânată din cauza grevelor de la Hollywood Gala de inmanare a premiilor Oscar onorifice, considerata in general evenimentul care lanseaza noul sezon al trofeelor din industria cinematografica, a fost amanata pentru 9 ianuarie 2024, au anuntat organizatorii, in contextul grevei istorice declansate de actorii si scenaristii de la Hollywood, informeaza AFP, citata de Agerpres. Academia de Arte si Stiinte Cinematografice (AMPAS), institutia care decerneaza premiile Oscar, nu a precizat motivele care au stat la baza amanarii ceremoniei, ce era programata initial sa se desfasoare pe 18 noiembrie. AMPAS a anticipat, potrivit presei americane,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gala Oscarurilor onorifice, denumita Governors Awards, este organizata in fiecare an la Los Angeles pentru a recompensa artisti cu cariere exceptionale.Gala de inmanare a premiilor Oscar onorifice, considerata in general evenimentul care lanseaza noul sezon al trofeelor din industria cinematografica,…

- Ceremonia de decernare a premiilor Oscar onorifice, considerata in general ca fiind cea care da startul sezonului de premii, a fost amanata pentru 9 ianuarie, au anuntat miercuri organizatorii, pe fondul unei greve istorice a actorilor si scenaristilor, informeaza news.ro.Academia de Arte si Stiinte…

- Cantarețul Ionuț Dolanescu a facut un anunț trist. Mama lui, cunoscuta interpreta de folclor Maria Ciobanu, se confrunta cu dificultați astfel incat nu mai poate sa se deplaseze in Romania in vara curenta. Cel mai probabil, membrii familiei sale vor merge sa o viziteze in Los Angeles, la toamna. Cu…

- Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Banica jr. a fost acceptata cu bursa, intr-un program de invațare in SUA. Mama ei a insoțit-o in America și a postat mai multe fotografii de acolo, motiv pentru fani sa-i lase reacții acide. Andreea Marin a rabufnit dupa ce unii oameni au acuzat-o ca fiica…

- Actorii greviști de la Hollywood și-au aratat dragostea pentru hitul de televiziune „Bridgerton”, marți (18 iulie), la linia de pichet, in fața Netflix, din Los Angeles, imbracandu-se in ținute in stilul secolului al XVIII-lea, conform Reuters. Umbrelele erau utile pentru a-și face umbra, sub soarele…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit și a ars sambata pe un camp din apropierea unui aeroport din Los Angeles.Toate cele șase persoane aflate la bordul avionului au murit, au anunțat autoritațișe locale și federale.Aeronava, un avion de afaceri Cessna C550, calatorea dinspre Las Vegas și s-a…

- Regizorul si actorul de comedie Mel Brooks, care va implini 97 de ani in aceasta saptamana, va fi recompensat cu un Oscar onorific pentru intreaga sa cariera, alaturi de alte personalitati ale industriei de divertisment, precum actrita Angela Bassett, la Governors Awards 2023.

- Ramasite umane au fost gasite, sambata, in sudul Californiei, in apropiere de zona in care anchetatorii il cauta pe actorul britanic disparut Julian Sands, potrivit autoritatilor, transmite CNN. "Excursionisti civili au contactat sectia serifului din Fontana dupa ce au descoperit ramasite umane in zona…