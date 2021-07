Stiri pe aceeasi tema

- Luni dupa-amiaza, Teatrul Municipal „Tony Bulandra” a gazduit Gala performantei in educatia targovisteana, eveniment organizat de municipalitate.In cadrul galei au fost premiati 70 de elevi si profesori cu rezultate deosebite in competitiile sportive, precum si 6 elevi care au obtinut media maxima la…

- Primaria municipiului Falticeni organizeaza Zilele Falticeniului in perioada 10-25 iulie. Programul este diversificat și cuprinde competiții de inot și tenis, lansari de carte Constantin Bulboaca și Alexa Pașcu, seara muzeala „Sub semnul Lovineștilor”, spectacole de muzica și dans, traditionalul meci…

- O singura medie de 10 a fost obținuta de un elev din Cluj-Napoca, din cadrul Liceului Teoretic „Nicolae Balcescu”. O alta nota de 10 a fost obținuta de un elev de la Colegiul Național „Andrei Mureșanu” din Dej, precum și din cadrul Liceului…

- Aproximativ 77 % dintre candidatii la Evaluarea Nationala au avut medii peste 5, in timp ce 132 de candidati au avut media 10, informeaza Ministerul Educatiei, care a publicat, duminica, rezultatele finale obtinute, dupa solutionarea contestatiilor, de absolventii clasei a VIII-a care au sustinut probele…

- Niciunul dintre candidați nu au reușit sa obțina media 10 la Evaluarea Naționala care a avut loc in Gorj. Au fost inregistrate trei medii de 9,95, cele mai mari, la Școala Gimnaziala „Constantin Savoiu”, din Targu Jiu, și doua la Școala Gimnaziala numarul 1 din Motru. Potrivit Ministerului Educației,…

- Astazi s-au afișat pe evaluare.edu.ro. rezultatele la examenul de Evaluare Naționala 2021. Fiecare candidat a primit un cod la examen pentru a vedea ce note au luat la examene așa ca rezultatele sunt publicate in format anonimizat. Cea mai mare medie din județ a fost obținuta de un elev de la Școala…

- Deputatul PSD de Suceava, George Șoldan, a declarat astazi ca Evaluarea Naționala incepe cu ”cifra dezastru a zilei” și anume 16.500. El a explicat ca este vorba de 16.500 de elevi de clasa a VIII-a care nici macar nu s-au inscris la Evaluarea Naționala, pentru ca Guvernul, incapabil sa le asigure dreptul…

- In aceasta saptamana, elevii de clasa a VI-a au susținut Evaluarea Naționala. Urmeaza cei de clasa a IV-a și apoi cei de clasa a II-a. Profesorul Bogdan Cristescu, director in cadrul Centrului Național de Politici și Evaluare in Educație, a explicat pentru Școala 9 ce ar trebui sa știe un copil la final…