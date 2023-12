Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, partener in cadrul Proiectului transfrontalier Romania-Ungaria “Inițiativa Comuna pentru Ocuparea Forței de Munca” – JEDI, organizeaza marți, 12 decembrie 2023, cu incepere de la ora 10.00, in Sala Europa a Centrului de Afaceri al CCIA Timiș (Bd. Eroior…

- Expo Timișoara Internațional in parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie si Agricultura Timiș readuc in atenția publicului EZOTERIC FEST, care se va desfașura la Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș (Bd. Eroilor de la Tisa nr.22), in perioada 10-12 noiembrie 2023. Peste 90 de expozanți și conferențiari…

- Companiile italiene care opereaza in vestul și nordul Romaniei s-au intalnit cu reprezentanți ai comunitații de afaceri locale, la Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș. Evenimentul a fost organizat de Camera de Comerț Italiana pentru Romania (CCIpR), in parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie…

- La Timișoara s-a desfașurat recent ediția locala Climathon 2023, parte a unei mișcari internaționale de sprijinire a comunitaților urbane pentru adaptarea la schimbarile climatice la care Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a reprezentat EIT Climate KIC Romania. Organizat de Fundația Aquatim…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și Camera de Comerț și Industrie a Statului Qatar, sub egida Ambasadei Statului Qatar in Romania, au organizat luni, 25 septembrie, un Forum de Afaceri virtual, sub genericul „Forum de Afaceri virtual: Romania - Qatar Investiții și oportunitați de afaceri”.

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in calitate de beneficiar al Proiectului „Digitalizam Vestul”, va incepe sesiunile de evaluare a competențelor profesionale in domeniul alfabetizarii digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor, obținute pe alte cai decat cele formale, respectiv…

Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in calitate de beneficiar al Proiectului "Digitalizam Vestul", cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, anunța inceperea sesiunilor de evaluare a competențelor profesionale in domeniul alfabetizarii digitale și tehnologiei informației…

