Gala '100 pentru Centenar' a ajuns la Paris

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, a avut luni intalniri cu oficialitati guvernamentale britanice, dar si cu reprezentanti ai autoritatilor locale, in cadrul vizitei efectuate in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in marja Galei ''100 pentru Centenar'' de…

- Secretarul de stat Lilla Debelka, din cadrul Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni, a prezentat azi, 11 mai la Satu Mare campania naționala „Informare acasa! Siguranța in lume!”. Evenimentul a avut loc la Colegiul Național „Ioan Slavici” din Satu Mare, in prezența a 200 de elevi, profesori, reprezentanți…

- Documente legate de pericolul “fenomenului migraționist” se afla la dispoziția Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni, fiind fie elaborate de specialiștii acestui minister, fie transmise acestuia de alte instituții ale statului. Documentele privind efectele destabilizatoare ale emigrației au…

- Ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia Intotero, a efectuat o vizita de lucru in Franta, la Paris, cu prilejul Congresului Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, ministrul roman a prezentat pe larg activitatea MRP si a…

- O delegatie condusa de ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, va efectua o vizita de lucru in Republica Italiana in perioada 3 - 6 mai, se arata intr-un comunicat al Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni transmis, miercuri, AGERPRES. Conform sursei citate, deplasarea…

- Ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, a participat astazi la cea de a a XXVII-a editie a Adunarii Generale a Asociatiei Oraselor din Romania (AOR), care are loc in perioada 25-27 aprilie a.c. La reuniune au fost prezenti primari de orase din intreaga tara, reprezentanti ai…

- Subsecretarul de stat din cadrul Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni, Victor Ionescu, a luat parte la o serie de intalniri cu asociatiile romanesti si mediul romanesc de afaceri din provincia spaniola Almeria, dar si cu reprezentanti ai autoritatilor locale, in cadrul unei vizite derulate in…

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, efectueaza o vizita de lucru in Republica Moldova in perioada 18-20 aprilie, unde va avea intrevederi cu reprezentanti ai autoritatilor centrale si locale din teritoriu, membri ai mediului asociativ, reprezentanti ai cultelor si ai mass-media…