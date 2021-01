Stiri pe aceeasi tema

- Solistul Adrian Sarmașan iși scoate la vanzare munca sa din ultimii 15 ani, imensa proprietate situata pe Valea Arișeului pe care dorea sa o transforme intr-un nou hotel, și, totodata, casa sa din interiorul aceleiași moșii. In total trei cladiri pe un teren de 1,5 hectare, inconjurat de sute de tone…

- Instanța a respins cererea divei de emitere a unui ordin de protecție impotriva fostului soț. Stilista a atacat decizia cu apel, chiar daca a pierdut pe fond. In urma cu doua zile, cei doi parinți au dat din nou ochi in ochi in fața instanței de judecata. Iulia și Mihai Albu au divorțat in 2002, rupere…

- In anul pandemiei, Alex Vasilache nu a sperat subvențiile date mediului artistic ci s-a reintors pe bancile școlii. Absolvent al Facultații de Medicina din cadrul UMF ”Carol Davila” inca din 2001, artistul ce a susținut sute de concerte cu trupa sa in ultimii 20 ani și a intruchipat zeci de roluri…

- Dupa un scandal urias si amenintari cu pistolul chiar in Ajunul Craciunului, Iulia Albu iși da iar in judecata soțul. De data asta din cauza Revelionului. Vedeta de la Pro TV a spus tuturor ce ar fi facut Mihai Albu, de fapt, in noaptea dintre ani, in prezenta fiicei lor, Mikaela. Iulia Albu, din nou…

- Apariție surpriza la termenul de astazi din dosarul sechestrarii de la clubul de jocuri de noroc Champions din Timișoara – partea vatamata a fost pentru prima data in sala de judecata. Cand a inceput procesul de la Tribunalul Timiș, Dragoș Badea era arestat in dosarul spargerii casei fiului lui Badalau…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis definitiv, miercuri, incetarea procesului penal impotriva omului de afaceri Claudiu Florica si a fostului jucator de tenis Dinu Pescariu, pentru savarsirea infractiunii de spalare a banilor in dosarul Microsoft, deoarece faptele de care erau acuzati s-au prescris.…

- Instanța de judecata de la Moscova a purces la examinarea dovezilor prezentate de partea acuzarii pe marginea dosarului penal privind spionajul, deschis pe numele fostului membru al Consiliului de Administrație al Inter RAO Carina Țurcan, a comunicat pentru Interfax avocatul ei, șeful Asociației avocaților…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea in judecata, in stare de control judiciar, a inculpatului Gal Avram Marius, la data faptei avand funcția de consilier in Parlamentul Romaniei, pentru savarșirea infracțiunii de trafic de influența.…