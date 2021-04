CHIȘINAU, 23 apr - Sputnik. Victor Gaiciuc a fost intrebat in cadrul interviului in ce masura locuitorii Moldovei ar trebui sa fie ingrijorați de posibila escaladare a tensiunii in regiune și de situația din statul vecin Ucraina.

© Sputnik / Anatolii KiriakInterviu cu ministrulal, Victor Gaiciuc

Ministrul interimar a atras atenția ca orice conflict care izbucnește in regiune afecteaza țarile din vecinatate. Moldova se afla in imediata apropiere a Ucrainei și a bazinului Marii Negre, insa in cazul escaladarii situației statutul de neutralitate ii va permite țarii noastre…