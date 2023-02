Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul echipei Manchester City, Kevin De Bruyne, va rata meciul cu Leipzig, din prima mansa a optimilor Ligii Campionilor, deoarece este bolnav, relateaza Reuters, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Inainte de startul fazelor eliminatorii din Liga Campionilor, Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, a avut cuvinte de lauda pentru Real Madrid. RB Leipzig și Manchester City se intalnesc azi, de la ora 22:00, intr-un meci contand pentru manșa tur din optimile de finala din Champions League.…

- Leipzig - Manchester City, meci contand pentru prima mansa a optimilor de finala din Liga Campionilor, este programat, miercuri, 22 februarie, de la ora 22:00, pe Red Bull Arena, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Jurgen Klopp, antrenorul lui Liverpool, a trecut de la extaz la agonie, iar mai apoi la resemnare in „thriller-ul” cu Real Madrid din „optimile” Champions League, meci pierdut de „cormorani” cu 2-5. Daca recitalul oferit de Nunez și Salah in primul sfert de ora al partide l-a facut sa jubileze, neamțul…

- Rodrygo (22 de ani), atacantul decisiv din ediția trecuta de Champions League, viseaza la un nou trofeu cu Real. „Pentru Madrid nimic nu este imposibil. Este o competiție speciala pentru mine”. Brazilianul a fost elementul decisiv in eliminatoriile ediției trecute a Ligii Campionilor, reanimand-o pe…

- Campioana en titre a Europei, Real Madrid, s-ar putea prezenta la meciul contra celor de la Liverpool, din faza „optimilor” de finala ale UEFA Champions League, fara 3 jucatori importanți. Liverpool - Real Madrid se joaca marți, 21 februarie, de la ora 22:00, liveTEXT pe GSP.roReturul se va juca pe…

- Karim Adeyemi a reusit golul optimilor de finala in Liga Campionilor, in partida dintre Borussia Dortmund si Chelsea. Tanarul mijlocas cu origini romanesti l-a ridiculizat pe Enzo Fernandez, starul pe care londonezii au platit suma colosala de 140 de milioane de euro, in aceasta iarna. Karim Adeyemi…

- Basarab Panduru (52 de ani), fostul internațional, a analizat șansele echipelor prezente in optimile Champions League la caștigarea trofeului. Fostul mijlocaș al Stelei o vede favorita la cucerirea trofeului pe Manchester City. „Cetațenii” joaca in optimi cu Leipzig. Turul are loc in Germania, pe 22…