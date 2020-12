Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu este cercetat penal intr-o ancheta a Parchetului General in dosarul declaratiilor false de necolaborare cu Securitatea pe care le-a depus pe proprie raspundere inainte de a ajunge presedinte, parlamentar si europarlamentar, informeaza Antena3. Decizia vine ca urmare a plangerii formulate…

- Ministrul Sanatații a declarat, la Digi24, ca medicul erou de la Piatra Neamț, Catalin Denciu este in stare grava, in Belgia i s-a facut dializa. Inainte de a fi transferat in Belgia, i s-a facut un test COVID, iar acesta a fost pozitiv, deși mai fusese infectat in primavara. Nelu Tataru și-a cerut…

- Unul dintre saloanele de Terapie Intensiva pentru pacienții covid de la Spitalul Județean Piatra Neamț arata ca și cum s-a topit in explozia in care șapte pacienți covid intubați au murit pe loc. Televiziunea locala Exploziv TV a postat pe Facebook mai multe imagini care arata ca temperatura incendiului…

- La Ministerul Afacerilor Interne a fost formata o celula de criza pentru gestionarea incendiului de la Piatra Neamț, condusa de premierul Ludovic Orban, șeful DSU Raed Arafat și secretarul de stat Bogdan Despescu. Ancheta penala a fost preluata de Parchetul General, de investigații urmand sa se ocupe…

- Judecatoria Chișinau sediul Ciocana a emis mandat de arest de 18 zile pe numele fostului deputat roman PSD, Cristian Rizea. Decizia a fost luata cu puțin timp in urma, anunța jurnaliștii deschide.md. Pe 4 noiembrie, Ministerul roman Justiției a cerut autoritaților din Republica Moldova extradarea lui…

- Procurorul general Gabriela Scutea a pornit o ofensiva dura impotriva porumbeilor care fac mizerie in jurul cladirii Parchetului General. In 16 octombrie, Gabriela Scutea a emis, pentru protecția fațadei sediului Parchetului General și a mașinilor de serviciu parcate in zona acestuia, o nota interna…

- Opt persoane propuse a fi numite ca ambasadori ai Romaniei in strainatate vor fi audiate miercuri in Comisiile reunite pentru politica externa si Comisiile pentru comunitatile de romani din afara tarii, de la Senat si Camera Deputatilor. Este vorba despre : Radu-Catalin Mardare – in Republica Libaneza;…

- Scandalul pentru alegerea primarului sectorului 1 continua, dupa ce, luni, a fost deschis un dosar penal pentru frauda. Dan Tudorache anunța ca a cerut Biroului Electoral Central renumararea voturilor, iar Clotilde Armand, caștigatoare la numaratoarea parțiala, cere Parchetului General sa se ocupe de…