- La finalul cursei de 21 de km, imediat dupa ce a trecut linia de sosire, un barbat de naționalitate japoneza de aproximativ 50 de ani a intrat in stop cardiorespirator. Echipajele SABIF care asigurau asistența medicala de urgenta la maraton au intervenit și l-au resuscitat, iar pacientul a fost diagnosticat…

- 19 scafandri din cadrul inspectoratelor pentru situatii de urgenta din Constanta, Bistrita Nasaud, Iasi, Timisoara, Valcea si Neamt au incheiat, azi, stagiul de antrenament executat la Centrul de Antrenament al Scafandrilor de Interventie CASI din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogealdquo;…

- Un incendiu puternic a izbucnit vineri seara in cartierul Bartolomeu din Brașov, la piața de haine vechi, vizavi de Brintex, la ieșirea spre Ghimbav.La fata locului s-au deplasat 7 autospeciale cu apa si spuma, o autoscara si un echipaj SMURD, a anunțat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru…

- Circa 1.000 de hectare de padure, vegetatie uscata si palustra au ars, in noaptea de miercuri spre joi, in zona Sireasa-Salceni din Delta Dunarii, in urma unui incendiu. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, incendiul a fost semnalat miercuri, in jurul pranzului, iar atunci…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Georgiana Lobonț a oferit detalii despre un moment greu din viața ei. In urma cu doi ani, arista a fost operata de medicul lui Michael Jackson. Cantareața este recunoscatoare pentru ca viața și cariera ei au fost salvate.

- Pompierii din doua județe au fost solicitati sa intervina, sambata dupa-amiaza, pentru stingerea unui incendiu cu degajari mari de fum care a cuprins o suprafata de aproximativ zece hectare de teren, pe care se afla si anvelope uzate si materiale plastice, in localitatea Bolintin Vale (Giurgiu). „In…

- Salvamontistii din Neamt intervin, miercuri dupa-amiaza, pentru recuperarea unor tineri din Iasi care au intrat pe traseul care urca de la Cascada Duruitoarea, desi este inchis, iar apoi s-au abatut de la poteca, aflandu-se intr-o zona cu zapada de peste un metru si risc de avalansa. „Salvamont Neamt…

- Echipaje din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita Nasaud au intervenit, duminica, timp de noua ore, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la groapa de gunoi de la Tarpiu, cel mai probabil cauza incendiului fiind autoaprinderea. Focul a ars mocnit, cu degajare mare…