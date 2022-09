Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de baschet masculin a Romaniei a fost invinsa si joi, la Tel Aviv, de reprezentativa Israelului, in al doilea meci amical din pregatirile pentru precalificarile CE2025. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Tenismanul australian Nick Kyrgios, finalist vara aceasta la Wimbledon, il va infrunta pe rusul Daniil Medvedev, liderul mondial, in runda a doua a turneului ATP Masters 1.000 de la Montreal, dotat cu premii totale de 5.926.545 de dolari, dupa ce l-a invins, marti, pe argentinianul Sebastian Baez,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep s-a calificat facil, luni, in runda a doua a turneului WTA 1.000 de la Toronto, dotat cu premii totale de 2.527.250 de dolari, dupa ce a dispus de croata Donna Vekic cu 6-0, 6-2, anunța agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- FCSB va intalni echipa georgiana FC Saburtalo Tbilisi, iar Sepsi OSK Sfantu Gheorghe va infrunta pe formatia slovena Olimpija Ljubljana in turul al doilea preliminar al Europa Conference League la fotbal, dupa rezultatele inregistrate joi seara in mansa secunda din primul tur preliminar al competitiei.…

- Jucatoarea australiana de tenis Ajla Tomljanovic s-a calificat pentru al doilea an consecutiv in sferturile de finala ale turneului de Mare Slem de la Wimbledon, gratie victoriei in trei seturi, 4-6, 6-4, 6-3, obtinuta luni in fata frantuzoaicei Alize Cornet. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu a fost invinsa de letona Jelena Ostapenko in trei seturi, cu 3-6, 6-1, 6-1, vineri, in runda a treia a turneului de Mare Slem de la Wimbledon, potrivit Agepres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Jucatorul grec de tenis Stefanos Tsitsipas (5 ATP, favorit nr. 4) s-a calificat joi in turul al treilea a turneului de Mare Slem de la Wimbledon, dupa ce a dispus, in trei seturi, 6-2, 6-3, 7-5, de americanul Jordan Thompson (76 ATP). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Tenismanul scotian Andy Murray a fost invins de americanul John Isner, cap de serie numarul 20, cu 6-4, 7-6 (7-4), 6-7 (3-7), 6-4, miercuri, in runda a doua a turneului de Mare Slem de la Wimbledon, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…