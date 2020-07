Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Ruse s-a calificat, sambata, in finala turneului demonstrativ de tenis Winners Open de la Cluj-Napoca, dupa ce a intrecut-o pe Jaqueline Cristian cu 6-2, 4-6, 6-3, in a doua semifinala a competitiei. In finala, Ruse o va infrunta pe Irina Begu, care a dispus de Irina Bara cu 6-1, 6-0, in prima…

- Irina Begu s a calificat fara probleme in finala turneului demonstrativ de tenis Winners Open de la Cluj Napoca, sambata, dupa ce a invins o in penultimul act pe Irina Bara cu 6 1, 6 0, in doar 54 de minute.Meciul dintre Begu 81 WTA , castigatoarea Grupei B, si Bara 159 WTA , a doua clasata in Grupa…

- Jaqueline Cristian s-a calificat in semifinalele turneului demonstrativ de tenis Winners Open de la Cluj-Napoca, vineri, dupa ce a invins-o dramatic pe Irina Begu cu 1-6, 6-4, 11-9, in ultimul meci din Grupa B. Cristian (162 WTA) era obligata sa castige meciul pentru a ajunge in semifinale, in vreme…

- Jucatoarea Jaqueline Cristian, locul 162 WTA, s-a impus, vineri, cu scorul de 1-6, 6-4, 11-9, in fata Irinei Begu (81 WTA), in ultimul meci al grupei B din cadrul turneului demonstrativ Winners Open, de la Cluj Napoca potrivit news.ro.Ambele sportive s-au calificat in semifinale. Din…

- Gabriela Ruse s-a calificat, astazi, in semifinalele turneului demonstrativ de tenis Winners Open, care are loc la Cluj-Napoca. Aceasta a invins-o pe Georgia Andreea Craciun cu scorul de 6-3, 6-4, intr-un meci din Grupa A. Ruse (177 WTA) s-a impus dupa o ora si 19 minute. Craciun a condus o singura…

- Miriam Bulgaru, locul 387 WTA, a invins-o, joi, cu scorul de 6-4, 3-6, 10-5, pe Jaqueline Cristian, locul 162 WTA, in primul meci al Grupei B a turneului demonstrativ Winners Open, de la Cluj-Napoca, potrivit news.ro.Partida a durat doua ore.In primul meci al turneului, din Grupa A, Irina…

- Digi Sport 2 transmite in DIRECT și in EXCLUSIVITATE Winners Open, de la Cluj-Napoca, in perioada 2-5 iulie. Este primul turneu din Romania la care iau parte sportivii romani, dupa trei luni de pauza neprevazuta. Deși este vorba de un turneu amical, competiția a atras șase nume cunoscute ale tenisului…

- Sports Festival a anuntat, sambata, organizarea unui turneu amical, intre 2-5 iulie, la Cluj-Napoca, dotat cu premii in valoare de 30.000 de dolari. La Winners Open, care se va disputa fara spectatori, si-au anuntat prezenta si Irina Begu si Gabriela Ruse. Castigatoarea turneului va juca apoi in…