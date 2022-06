Stiri pe aceeasi tema

- O romanca si fiica ei au fost impuscate mortal in vila in care locuiau de sotul femeii, in ziua in care se pronunta divortul dintre cei doi. Ucigasul celor doua a povestit carabinierilor detaliile dublei crime, scrie ziarul Il Resto del Carlino.

- Dubla crima in Italia, in Cavazzona di Castelfranco Emilia, unde o bacauanca de 47 de ani și fiica ei, in varsta de 22 de ani, au fost ucise de catre un barbat de 69, soțul femeii. Se pare ca totul a pornit de la un proces de divorț. Potrivit... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- O romanca și fiica ei, stabilite de mai mulți ani in Italia, au fost omorate chiar de catre soțul italian al femeii. Gabriela Trandafir și fiica ei, Renata Alexandra, au fost impușcate mortal, de soțul femeii. Barbatul este un om de afaceri destul de cunoscut in Italia. Iata cum s-a intamplat totul!

- Doua romance, mama și fiica, au fost impușcate mortal, de soțul femeii, un om de afaceri italian. Cele doua femei au fost gasite fara suflare, aceasta dimineata, in vila lor din Castelfranco, provincia Treviso, regiunea Veneto din Italia.

- O femeie in varsta de 84 de ani, despre care se știa ca are probleme psihice, a fost ucisa cu bestialitate chiar de propria fiica. Trupul ei neinsuflețit a fost gasit in casa, de catre cealalta fiica a batranei. Crima la care nimeni nu s-ar fi așteptat a avut loc in provincia italiana Milano.

- Nicoleta Postolici, in varsta de 32 de ani, și-a aflat sentința, dupa ce și-a platit amantul sa-l ucida pe soțul italian. Cat de bine a planuit femeia crima, dar și la cați ani de inchisoare au fost condamnați cei doi indragostiți, dupa ce au comis oribila fapta. Decizia prounțata de Curtea de Apel…

- O romanca de 32 de ani a planuit luni de zile sa isi ucida sotul, un italian de 64 de ani, ca sa poata ramane cu amantul. Pe femeie o stia tot satul despre ce voia sa faca, ba chiar purtase negocieri pentru cine o ajuta sa comita crima. In cele din urma, amantul a acceptat sa duca planul la bun sfarsit.

- Gelozia face inca o victima! Din nefericire, este vorba despre o romanca, care era stabilita de mai mulți ani in Italia. Femeia și-a gasit sfarșitul in cel mai crunt mod posibil, fiind omorata cu bestialitate chiar de catre partenereul ei de viața. Barbatul era cat se poate de gelos și posesiv.