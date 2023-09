Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Oțil a avut o apariție neașteptata. Soția lui Dani Oțil a fost surprinsa fara pantaloni in trafic, in plina zi. Vedeta a urcat chiar ea imaginile pe internet, explicand de ce a ajuns intr-o asemenea situație. Ce s-a intamplat, de fapt, cu celebrul model. Gabriela Oțil, surprize la serviciu…

- In urma cu cateva zile, Dani și Gabriela Oțil au plecat in luna de miere, dar se pare ca escapada lor nu a fost lipsita de peripeții, asta pentru ca nici bine nu au ajuns pe aeroport și au ramas fara bagaje. In ciuda acestui lucru, cei doi se bucura, in continuare, de vacanța.

- Gabriela Prisacariu l-a filmat pe Dani Oțil intr-o ipostaza induioașatoare, dupa nunta religioasa. Soția prezentatorului TV le-a aratat oamenilor din mediul online și verighetele pe care au ales sa le poarte.

- Dani și Gabriela Oțil s-au casatorit in urma cu doua zile, iar imaginile de nunta celor doi sunt de-a dreptul spectaculoase! Soția prezentatorului TV a facut publice fotografii și videoclipuri nemaivazute pana acum, inclusiv alaturi de familia ei.

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu s-au cununat religios pe data de 30 iulie 2023. Dupa ce a stralucit intr-o rochie voluminoasa cu trena, soția prezentatorului de la Neatza s-a schimbat intr-o rochie mai lejera.

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu se casatoresc religios astazi, upa ce in urma cu doi ani au facut cununia civila. Tot astazi va avea loc petrecerea de nunta, intr-o locație de poveste, iar alaturi le vor fi prietenii și familia.Prezentatorul TV și soția lui se vor cununa religios, astazi, iar apoi…

- Soția lui Dani Oțil le-a dezvaluit urmaritorilor ca nunta se apropie cu pași repezi și, astfel ca, pregatirile sunt in toi. Cu toate acestea, matinalul de la Neatza cu Razvan și Dani a pus-o pe partenera sa intr-o situație dificila. Iata despre ce este vorba!