Stiri pe aceeasi tema

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu trec prin cele mai frumoase momente din viața lor. Prezentatorul TV și-a luat soția și baiețelul acasa, iar ipostaza in care s-a lasat fotografiat alaturi de fiul sau a induioșat inimile interanuților.

- Dani Oțil se poate lauda ca este cel mai fericit barbat din lume. Soția lui Gabriela Prisacariu a nascut, acum cateva zile, un baiețel perfect sanatos, iar de atunci intregul lor univers s-a schimbat. Cum se descurca matinalul de la Neatza in postura de tatic. Dani Oțil, prima noapte in rolul de tatic…

- Dani Oțil și soția lui, Gabriela Prisacariu, sunt in culmea fericirii dupa ce au devenit parinți pentru prima oara. Acum doua zile, modelul a nascut un baiețel perfect sanatos, iar dupa ce și-a mai revenit a decis sa mearga acasa pentru restul perioadei de recuperare. Iata ce au facut cei doi in prima…

- Paparazzi SpyNews.ro au surprins momentul in care Gabriela Prisacariu și Dani Oțil au parasit spitalul, alturi de bebelușul lor. Prospata mamica și baiețelul ei au fost externați in urma cu puțin timp.

- Andreea Balan traiește de mai bine de un an o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Tiberiu Argint, insa relația lor e foarte discreta și departe de lumina reflectoarelor. Ieri vedeta a publicat o fotografie alaturi de partenerul ei de viața, cei doi aflandu-se intr-un restaurant.

- Fiul cel mare a lui Laurențiu Reghecampf, Luca, traiește o frumoasa poveste de dragoste cu gimnasta Asiana Peng. In urma cu puțin timp cei doi au postat o fotografie pe rețelele de socializare in care pareau extrem de apropiați, de asemenea in poza au fost surprinse mainile acestora la care tinerii…

- Soția lui Dani Oțil are probleme in ultimul trimestru de sarcina. Ce s-a intamplat cu bebelușul ei in miez de noapte? Cei doi soți au fost nevoiți sa-și intrerupa vacanța din aceasta cauza. Ce s-a intamplat cu Gabriela Prisacariu? Viitoarea mamica s-a speriat in miezul nopții Gabriela Prisacariu și…

- Au trecut doua saptamani de cand Adela Popescu a nascut, iar astazi prezentatoarea TV a publicat o imagine emoționanta pe pagina sa de socializare cu mezinul familiei. Mai mult ca niciodata, astazi vedeta i-a aratat o parte din chip micuțului, iar fotografia a primit mii de reacții.