Stiri pe aceeasi tema

- Moment incredibil la Chefi la cuțite! Gabriela Lucuțar l-a sarutat pasional pe Mario Dumitru in fața camerelor de filmat și in prezența lui chef Ștefan Popescu! Concurentul a fost șocat de ce s-a intamplat și luat prin surprindere de gestul ei!

- Un moment complet neașteptat s-a intamplat in primul battle de la Chefi la cuțite sezonul 13, in ediția 15 din 22 aprilie 2024. Mario Madalin Dumitru (cuțitul de aur) și Gabriela Lucuțar (Regina Intunericului) au fost surprinși de camerele de filmai cand s-au sarutat.

- In ediția 7 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, Irina Fodor a pus presiune pe cei patru chefi atunci cand a dezvaluit cine va face degustarea și jurizarea, dar și care este amuleta pusa la bataie.

- Jurații au avut parte de o surpriza de propoții la Chefi la cuțite! Gabriela Lucuțar, numita și ”Regina Intunericului” a venit in platoul emisiunii și a gatit coliva premium! Iata povestea femeii care spune ca poate sa vorbeasca cu morții și a transformat acest talent intr-o afacere de lux.

- Un nou concurent a venit cu o poveste impresionanta de viața in fața juraților, la Chefi la cuțite. Bogdan Nastase s-a imbracat in cioban, insa este luptator K1, cunoscut printre colegii lui de breasla. Iata modul inedit in care și-a descoperit aceasta pasiune.

- Cine este Orlando Zaharia de la Chefi la Cuțite? Noul jurat este cunoscut de catre telespectatorii fideli ai emisiunii, iar asta pentru ca el a fost invitat de multe ori sa jurizeze pentru amuleta sau sa ii ajute pe cei trei chefi celebri. Acum, bucatarul este intr-o postura in care nu și-a imaginat…

- Tatiana Gaman se numara printre concurenții care au trecut pragul noului sezon Chefi a cuțite in ediția 2 de pe 18 martie 2024. Aceasta a reușit sa-i impresioneze pe chef Orlando Zaharia, chef Alexandru Sautner și chef Richard Abou Zaki cu preparatul sau reinterpretat.