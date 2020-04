Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei, prin Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB), a lansat platforma pacient.assmb.ro pentru consultatii online in cele 19 spitale din subordine. Aproape 500 de de medici din toate specializarile dera consultatii pacientilor, potrivit news.ro.”Pentru…

- Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB) a implementat platforma pacient.assmb.ro, un serviciu online gratuit de evaluare medicala la distanta, unde aproape 500 de medici din toate specializarile, angajati ai celor 19 spitale administrate de Primaria Capitalei, vin in sprijinul…

- Primaria Capitalei, prin Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB), anunța reluarea in varianta online a seriei de cursuri de puericultura denumita generic „Școala...

- Bucurestenii se pot adresa online specialistilor, care ii vor evalua medical de la distanta si le vor raspunde la intrebari. Asta datorita unei platforme gratuite de consultații online, lansata de PMB pentru spitalele pe care le subordoneaza."Primaria Municipiului Bucuresti, prin Administratia Spitalelor…

- Sprijinul financiar de 2.000 de lei pentru femeile insarcinate din București va fi alocat și anul acesta, in ciuda restrictiilor bugetare, in acest program fiind investite aproape 10 milioane de euro, in doi ani de aplicare. Anunțul a fost facut de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, intr-un…

- STB SA incepe, de vineri, 31 ianuarie 2020, sa distribuie maști medicale catre calatori, pentru a diminua efectele raspandirii virusului gripal in mijloacele de transport in comun din București. Pana in prezent, 2.332 de cazuri de gripa sezoniera au fost confirmate la cabinetele de medicina școlara…

- APADOR-CH și ActiveWatch ii cer primarului Capitalei, Gabriela Firea, sa ia masuri pentru modificarea documentului intern al ASSMB in concordanța cu Legea 571/2004, eliminand interdicția angajaților de a discuta cu presa.Asociatiile semnatare atrag public atentia asupra faptului ca recentul Regulament…

- „Regulamentul intern la care se face referire in articol este regulamentul intern al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București și nu are nicio legatura cu regulamentul intern al fiecarui spital din cele 19 administrate de Primaria Capitalei”, a transmis ASSMB printr-un comunicat de…