Gabriela Firea vrea Capitala. Anunțul fostului primar Fostul primar al Bucurestiului Gabriela Firea a declarat, la Romania TV, ca in 2024 va candida din nou pentru postul de edil, argumentand ca menirea sa este aceea de a rezolva lucuri de sistem din Capitala si ca este pacat ca activitatea sa s-a intrerupt ”prin minicuna, frauda, manipulare”. ”Urmatoarele doua mandate aici ma vad si aici am abilitati”, a subliniat Firea,in prezent ministru al Familiei. ”Vreau sa fiu sanatoasa, si eu, si colegii, si familia sa candidez in 2024 cand sunt alegeri europarlamentare, locale, parlamentare si prezidentiale, sa candidez la alegerile locale pentru un nou… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

