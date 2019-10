Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general Gabriela Firea a declarat, marți seara, ca Paul Stanescu are dreptate in ceea ce privește necesitatea unui guvern stabil in Romania, dar este convinsa ca acesta nu va trada echipa PSD. „Romania a avut un guvern stabil și performant, care a fost daramat nedrept”, a spus Firea.Intrebata,…

- "Romania are nevoie de un guvern stabil. Romania a avut un guvern stabil și performant care a fost daramat nedrept de catre niște persoane, in frunte și cu președintele țarii. Mi-aș face mea culpa. Poate am facut lucruri bune, poate am și greșit... Daca aș vedea ca garnitura de miniștri prezentata…

- Viorica Dancila sustine ca cei care vor participa la vot vor fi exlusi din partid. Premierul demis a mai spus ca aceasta masura il va viza si pe Paul Stanescu in cazul in care acesta va participa la votul de marti. "Daca noi am participa la vot si am vota guvernul, inseamna ca am fi de acord…

- In ultima parte, Paul Stanescu a spus ca va respecta decizia luata la nivel de partid. Si cred ca acest lucru este foarte important, pentru ca decizia noastra e sa nu participam la vot. Cei care au reusit sa stranga o majoritate de conjunctura pentru a darama un guvern sunt cei care trebuie sa-si…

- "Ceea ce face domnul Orban este incalificabil. A reușit sa șocheze o țara intreaga cand a somat guvernul sa nu mareasca salariul minim și a amenințat ca daca o vom face va modifica hotararea de guvern. Oare cat poate sa ii urasca pe romani, daca o masura pe care oamenii o așteapta reprezinta un pericol…

- Peste zece primari PSD din judetul Olt sunt nemultumiti de modul in care Paul Stanescu s-a comportat in Parlament inaintea motiunii de cenzura si cer o discutie cu presedintele partidului, Viorica Dancila.

- Viorica Dancila exclude orice posibilitate a unei colaborari cu PRO Romania. "Nu pot sa fac acest lucru, sunt un om care sunt foarte corect si onest. Am avut discutii cu domnul Ponta, domnul Ponta pe toti i-a mintit, toti cei din jurul dumnealui, si sunt convinsa ca si cei care au plecat la PRO Romania",…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, spune ca Romania nu mai are guvern in aceasta perioada si ca ceea ce se intampla la Palatul Victoria este ”sinistru si arata cat de mult poate esua clasa politica romaneasca”. El afirma ca Guvernul Dragnea 3 este in moarte clinica si ca Viorica Dancila trebuie chemata…