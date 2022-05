Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea, ministrul Familiei, a anuntat, astazi, 12 aprilie printr o postare pe Facebook, ca 5000 de proceduri de fertilizare in vitro vor fi decontate total, in acest an, pentru cuplurile care se lupta cu infertilitatea.Postarea integrala de pe pagina de Facebook a Gabrielei Firea Romania trece…

- Ministerul Familiei negociaza obținerea de fonduri europene prin Programul Operațional Incluziune și Demnitate Sociala (POIDS) pentru a sprijini familiile in care se gasesc copii cu nevoi speciale, anunța Gabriela Firea.

- Ministerul Familiei negociaza obținerea de fonduri europene prin Programul Operațional Incluziune și Demnitate Sociala (POIDS) pentru a sprijini familiile in care se gasesc copii cu nevoi speciale, anunța Gabriela Firea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Apar primele rezultate concrete in urma demersurilor inițiate de autoritațile romane in cazul familiei Furdui, ai carei copii au fost preluați, anul trecut, de serviciile sociale din Germania, in urma unor acuzații de abuz, anunța Gabriela Firea pe Facebo

- Familiile din Romania nu trebuie sa se teama ca vor ramane fara paine și alte alimente pe masa din cauza conflictului militar din Ucraina, spune ministrul Familiei, Gabriela Firea: „nu trebuie sa ne panicam la prima veste neverificata și sa golim rafturil

- Vești extraordinare pentru mii de mamici din Romania, dupa ce ministrul Familiei a anuțat astazi cine va putea beneficia de un ajutor financiar semnificativ pentru trusoul nou-nascutului. Potrivit Gabrielei Firea, programul de ajutorare al mamicilor va fi finanțat din fonduri europene și are un buget…

- Gabriela Firea, ministrul Familiei, acuza ca toate investițiile mari sunt oprite in Capitala. “Frig si mizerie cum este de un an si jumatate in Bucuresti nu a fost niciodata, in ultimii 5 ani!”, a precizat, joi, prim-vicepresedintele PSD, care a aratat ca primarul Capitalei, Nicusor Dan, a reusit sa…

- Gabriela Firea, ministrul Familiei, a anuntat ca lucreaza cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale pentru dezvoltarea unui numar unic la care sa poata suna din afara tarii copiii si familiile aflate in situatii dificile, precizand ca este „o avalansa de cazuri semnalate din toata Europa, dupa aparitia…