Stiri pe aceeasi tema

- ”Ministrul Citu a anuntat azi ca a gasit (inventat) nu stiu ce nereguli la Primaria Capitalei. De aproape un an se chinuie, saracul! Nu a gasit nimic! S-au fortat 10 luni sa gaseasca ceva, orice, si nu au reusit, pentru ca nu aveau ce sa identifice negativ. Si au plecat asa cum au venit. Cei trei inspectori…

- Inspectia Economica din Ministerul Finantelor a inceput un control la Primaria Municipiului Bucuresti in luna februarie, iar concluzia este ca legea a fost incalcata in toate aspectele investigate, potrivit ministrului Finantelor, Florin Citu.

- ”La inceputul anului, in februarie, Inspectia Economica din MFP a inceput un control la Primaria Municipiului Bucuresti. PMB a fost «ocolita» foarte multi ani de astfel de controale. Controlul a fost intrerupt pe perioada starii de urgenta dar este definitivat acum. Voi prezenta mai multe detalii in…

- Candidatul sustinut de PNL si USR PLUS la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat, marti, intr-o conferinta de presa, ca primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, "este parte din mafia imobiliara". "Am venit sa discutam despre mafia imobiliara. Mai avem o oportunitate sa discutam despre mafia…

- Primarul general Gabriela Firea a verificat, miercuri, lucrarile facute la un drum de acces in cartierul Greenfield."Am verificat astazi lucrarile la drumul de acces in cartierul Greenfield, acolo unde Primaria Capitalei a construit o noua strada de la zero - prelungirea Aleii Teisani -, astfel…

- "Vreau sa multumesc miilor de oameni care au strans semnaturi pentru noi, care au donat bani pentru noi, persoanelor publice care si-au pus reputatia in joc pentru noi., pentri ca, de fapt, nu este lupta noastra, este lupta unei intregi clase de oameni, de bucuresteni, pentru care conteaza bunul…

- Deputatul independent Nicusor Dan, candidat la Primaria Capitalei, a declarat joi ca pasajul Nicolae Grigorescu, "cu care s-a laudat" primarul PSD, Gabriela Firea, e un alt exemplu "de ineficienta" a actualei administratii a Capitalei, potrivit Agerpres. "Pasajul Nicolae Grigorescu, cu care s-a laudat…

- ​Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat miercuri ca nu are niciun motiv sa se retraga din cursa electorala pentru un nou mandat la PMB, desi, în aceasta perioada, spune ea, sunt încercari de a o "destabiliza" si este "amenintata, intimidata, filata"."Nu…