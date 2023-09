Invitata la Digi 24, la emisiunea Studio politic, Gabriela Firea a spus in exclusivitate ca va fi candidatul PSD la Primaria Capitalei și a facut declarații electorale, deja, despre actualul primar. De asemenea, aceasta susține ca a fost sabotata in cazul azilelor groazei, pentru ca USR și liberalii care au ramas cu Ludovic Orban vor sa-l mențina pe actualul primar in funcție.