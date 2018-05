Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele PSD, Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a declarat ca „este incredibil cum mistifica realitatea domnul presedinte” Klaus Iohannis in declaratia sustinuta de acesta luni seara, ea apreciind ca seful statului „cauta conflictul cu lumanarea”. „A fost incredibil. Timp de un…

- Bucurestiul da intotdeauna tonul in materie de campanie electorala. Ales cu cel mai mare numar de voturi, dupa presedintele tarii, primarul general al Capitalei are teoretic si cea mai mare sansa de a candida cu succes pentru cea mai inalta functie in stat. Klaus Iohannis a demonstrat ca se poate ajunge…

- Liderul PNL București Cristian Bușoi ii da replica primarului general al Capitalei, Gabriela Firea: „este absolut ridicol sa dai vina pe PNL ca nu te lasa sa repari gropile din Bucuresti dupa doi ani ca primar general”.„Aș vrea sa ii fie clar doamnei primar urmatoarele lucruri : 1.…

- Ciprian Ciucu i-a raspuns dur Gabrielei Firea, dupa ce schimbul de replici din timpul ședinței Consiliului General al Primariei București. "Nu mai fiti asa agitat. Sunteti tanar, mai faceti si riduri. Va vom asculta cum nu va asculta nici familia dumneavoastra, cred. Domnul agitat, nu va foloseste…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, transmite, in replica la afirmatiile facute de Nicusor Dan, ca bulevardul Buzesti-Berzei-Uranus are un proces verbal de receptie si il acuza pe acesta ca ofera informatii false si nefundamentate.

- Gradinitele, scolile si liceele din Capitala vor fi inchise vineri, in conditiile in care meteorologii anunta ninsori si intensificari ale vantului, a anuntat primarul Gabriela Firea. Ea a sustinut ca este o decizie responsabila, pe care si-o asuma, "din dorinta de a nu-i expune pe copii unor fenomene…

- Liviu Dragnea a dat un raspuns cu subințeles, dupa ce Viorica Dancila și Gabriela Firea s-au aratat dispuse sa-i fie nașe de cununie liderului PSD. Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a raspuns, luni, intrebata daca l-ar nasi pe Liviu Dragnea, ca nu va exista o batalie intre ea si Viorica…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri ca va candida pentru un post de vicepresedinte al PSD daca va fi recomandata de colegele de la organizatia de femei, dar a respins posibilitatea de a candida la presedintia Romaniei.