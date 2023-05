Gabriela Firea: Radu Oprea va fi noul ministru al Economiei

Stiri pe aceeasi tema

- V.S. Virgiliu Nanu, prefectul județului Prahova, este noul președinte al social- democraților prahoveni, acesta urmand sa ocupe aceasta funcție, conform statutului PSD, pentru o perioada de patru ani. In cadrul Conferinței Județene de Alegeri a PSD Prahova, Virgiliu Nanu a fost ales de catre delegații…

- Gabriela Firea a declarat in timpul Conferinței Județene de Alegeri a PSD Prahova ca echipa formata din aceasta, Ciolacu, Stanescu, Grindeanu iși doresc „foarte mult” sa se alature echipei guvernamentale și Radu Oprea, in calitate de ministru al Economiei.

- Aflata la Ploiesti, Gabriela Firea si-a declarat sustinerea pentru senatorul Radu Oprea in ceea ce priveste prezenta in viitorul Guvern Ciolacu. „Ne-am dori foarte mult sa se alature echipei guvernamentale in calitate de ministru al Economiei domnul senator Radu Oprea. Desi cu totii il stimam si il…

- Sedinta extrem de importanta, joi, la Parlament. De aproape doua ore liderii PSD si PNL se afla in discutii. La sedinta participa si ministrii Gabriela Firea si Sorin Grindeanu, deputatul Alfred Simonis si europarlamentarul PNL Rares Bogdan. Marele absent este liderul UDMR Kelemen Hunor. Potrivit surselor…

- Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a facut recent o rocada politica la una dintre cele mai importante entitați de sub tutela acestui minister. La sfarșitul lunii martie 2023, ministrul Sorin Grindeanu a facut o mutare oarecum surprinzatoare in ceea ce privește componența…

- Un pacient a cazut, marți dupa-amiaza, de la etajul unei secții exterioare a Spitalului Județean de Urgența (SJU) Ploiești, și a decedat din cauza traumatismelor grave. Pacientul, diagnosticat cu cancer și depresie, se afla in tratament, internat in secția exterioara ”Boldescu” a SJU Ploiești. Inspectoratul…

- Ministrul Muncii, Marius Budai pare ca este certat cu limba romana. Sindicaliștii din invațamat susțin ca au primit o scrisoare de la Ministerul Muncii referitoare la revendicarile salariale ale profesorilor și personalului didactic, care era plina de greșeli. Potrivit sindicaliștilor, liderul lor,…

- Alianța PSD-PNL va merge șnur și dupa rotativa din aceasta primavara-vara, chiar daca exista multe nemulțumiri la nivelul organizațiilor județene din ambele partide. Firea-premier, Ciolacu-primarul Capitalei, Ciuca-președinte La ora actuala, tandemul Nicolae Ciuca-Marcel Ciolacu pare de neclintit, ceea…