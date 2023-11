Gabriela Firea pledează pentru munca răsplătită pe măsura efortului Senatorul PSD Gabriela Firea a adus in atenție problema salariilor inechitabile și a impozitarii muncii, intr-o postare recenta pe pagina sa de Facebook. Firea susține ca reducerea impozitarii muncii, in special pentru cei platiți cu salariul minim, ar putea reprezenta o soluție cruciala pentru sprijinirea romanilor și revitalizarea economica. In declarația sa, Firea a subliniat ca munca ar trebui rasplatita pe masura efortului depus și ca, din pacate, mulți oameni onești primesc salarii subevaluate. Mai mult, aproape jumatate din salariul brut al unui angajat se intoarce la stat, ceea ce, in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

