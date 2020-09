Gabriela Firea o ține cu turcii. Astra reacționează Compania Astra Arad reacționeaza fața de afirmațiile facute de Gabriela Firea la postul de televiziune Antena 3. Actualul primar și candidat PSD la aceeași funcție a susținut, legat de licitația de tramvaie din București, ca asocierea romano-chineza ar fi avut un preț și un termen de livrare mai mare și de aceea ar fi fost aleși turcii. In aceeași emisiune prezentata de Razvan Dumitrescu, actualul edil a mai susținut și ca sunt in derulare o serie de procese pe contestarea licitației, lucru contestat de reprezentanții Astra. De altfel, aceștia au trimis pe adresa redacției o scrisoare deschisa… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

