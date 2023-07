Stiri pe aceeasi tema

- O noua ieșire a ministrului Familiei Gabriela Firea in scandalul azilelor groazei. Firea respinge unele acuzații la adresa sa, afirmand ca „USR nu se poate abtine si se catara iarasi pe drama unor oameni”. Asta dupa ce Catalin Drula i-a reprosat premierului Marcel Ciolacu ca a incurajat „clanurile mafiote…

- Europarlamentarul Corina Cretu, fost comisar european, a declarat duminica, 9 iulie, la Prima News, ca faptele petrecute in azilele de batrani din Voluntari nu puteau fi facute fara un sprijin politic. „Nimic nu se intampla fara sa stie domnul Pandele”, a spus ea.„Nu este vorba de doi-trei oameni care…

- ONG-ul Centrul de Resurse Juridice, care a atras atenția in trecut despre neregulile din azilele de batrani, i-a solicitat premierului Marcel Ciolacu, duminica, 9 iulie, sa il demita pe Marius Budai din funcția de ministru al Muncii, susținand ca este „responsabilul moral pentru perpetuarea abuzurilor“…

- Nicusor Dan, primarul general al Capitalei, a transmis duminica, pe Facebook, un mesaj legat de "azilele groazei" in care sustine ca este important "ca noi toți sa conștientizam, in urma acestei tragedii, imaginea de ansamblu"."Am fost toți cutremurați de realitatea din cele trei azile din Ilfov. Un…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a scris sambata, 8 iulie, ca este de acord cu purtatorul de cuvant al BOR, care a transmis ca politicienii mai degraba se disculpa și iși protejeaza funcțiile, decat sa ia masuri pentru ca orori precum cele din azilele din Ilfov sa nu mai aiba loc.„Dl Vasile Banescu…

- Europarlamentarul Dacian Cioloș ii cere premierului Marcel Ciolacu sa o demita pe Gabriela Firea, ministrul Familiei, dupa scandalul batranilor maltrataați in caminele groazei din Ilfov.„Gabriela Firea e inca ministrul Familiei. Marcel Ciolacu asteapta. Batranii din lagarele de exterminare din Voluntari…

- Primarul din Voluntari susține ca nu știa ce se intampla in azilele groazei. Primarul orașului Voluntari, Florentin Pandele, susține ca nu avea cunoștința despre situația din azilele groazei, in care mai mulți batrani erau ținuți in condiții inumane. 100 de persoane au fost salvate marți de DIICOT .…

- Primarul orasului Voluntari, Florentin Pandele, a declarat ca autoritatile trebuie sa dea atributii primariilor sa faca controale in caminele de batrani private. Declarația primarului Florentin Pandele in legatura cu ancheta din caminele de batrani private„Cei care au gresit trebuie sa raspunda. Nu…