Stiri pe aceeasi tema

- Un pui de caprioara a fost salvat de pompieri in urma unui incendiu de vegetație. Cazul a avut loc pe 14 iunie pe un teren deschis in apropiere de localitatea Bulboaca, raionul Anenii Noi. Apelul la Serviciul 112 a fost inregistrat la ora 17:10.

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea, a avut o intalnire cu reprezentantii tinerilor din Romania, in cadrul careia a discutat despre majorarea locurilor din tabere, mai ales ca se apropie si vacata studentilor, si a anuntat ca va propune revenirea gratuitatilor la transportul…

- Simplificarea procesului de adopție: baza de date naționala cu copiii aflați in situații de risc Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a anunțat, joi, ca a semnat contractul pentru realizarea sistemului informatic național in care vor fi incluși toți copiii aflați in situații de risc și care va simplifica…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a anuntat ca taberele pentru copiii romani din afara tarii vor fi reluate, dupa doi ani de pauza, astfel ca cel putin 1000 de tineri din Diaspora vor merge la munte si la mare in Romania.

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea scrie, vineri, intr-o postare pe Facebook, ca veniturile trebuie adaptate vietii de zi cu zi si o solutie ar fi actualizarea valorii cosului minim de consum pentru un trai decent. Firea mai spune ca in ultimii doi ani, Institutul National de Statistica nu putut…

- Coaliția de guvernare definitiveaza astazi pachetul de masuri de sprijin pentru romanii cu venituri mici. Mare parte din bani vor veni din fonduri europene, anunța Realitatea PLUS. Gabriela Firea a venit cu mai multe precizari despre masurile sociale pregatite de Guvern. Ministrul Familiei a prezentat…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea a transmis, miercuri, ca tara noastra respecta drepturile fiecarui copil ucrainean care se afla in grija statului. ”Asiguram autoritatile din Ucraina ca toti orfanii se vor intoarce acasa, cand se va termina razboiul, si niciunul nu va fi dat spre adoptie in Romania,…

- Cazul are indicativul 506 36 2021 si este in atentia completului C3 Fond, prezidat de magistratul Andreea Bianca Andrus. "In exercitarea mandatului de consilier local 2016 ndash; 2020, a participat la deliberarea si adoptarea unor Hotarari ale C.L. in baza carora au fost alocate sume de bani unei asociatii…