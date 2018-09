Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, este asteptata marti, la Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in dosarul privind violentele de la protestul din 10 august din Piata Victoriei, ea declarand, pentru News.ro, ca probabil ca va fi audiata in calitate de martor.Gabriela Firea a declarat…

- Citarea Gabrielei Firea a venit cel mai probabil pe fondul afirmaților facute de aceasta sambata, la finalul ședinței CEx al PSD de la Neptun. Primarul Capitalei a spus ca ministrul de Interne, Carmen Dan, este unul dintre cei responsabili de modul cum au acționat jandarmii la protestul din 10 august…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, spune ca ministrul de Interne Carmen Dan a venit pregatita in sedinta CEx PSD cu hartii care reprezentau discutii private pe WhatsApp, dupa ce in urma cu un an a recunoscut ca are discutii, de pe aceeasi aplicatie, ale unui senator si ca sunt usor de interceptat.

- Firea a afirmat, la Neptun, ca l-a informat pe presedintele social-democratilor, Liviu Dragnea, ca nu intentioneaza sa candideze pentru functia de sef al statului. “Desi am spus de nenumarate ori ca nu candidez la presedintia Romaniei, ca nu doresc sa preiau partidul nici de la domnul Dragnea, nici…

- Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, despre care ministrul de Interne Carmen Dan spunea ca s-a aflat in centrul de comanda din Piata Victoriei la manifestatia din 10 august, este audiat la aceasta ora la Parchetul General. In ultimele doua zile, la Parchet au fost audiati in dosarul violentelor…

