- Pentru prima oara de la inceputul pandemiei, medici din alta țara vin sa ajute Romania in tratarea pacienților cu Covid-19. 20 de cadre medicale, medici și asistenți din Republica Moldova, vor veni la spitalul din Lețcani, județul Iași, pentru a ajuta medicii romani. Raed Arafat a anuntat in cadrul…

- 50 de concentratoare de oxigen au ajuns, miercuri dimineața, in Romania, din Polonia. Acestea au fost oferite de statul polonez la cererea autoritaților romane, prin Mecanismul European de Protecție Civila. Toate vor ajunge la Spitalul Lețcani, din Iași care inca de marți seara a internat primii 20…

- The Romanian authorities decided to keep the schools open irrespective of the incidence of Covid-19 cases in a particular city, while only the classes where infected students are spotted will be closed, according to Romania-Insider. Under the previous regulations, the schools were supposed to be closed…

- Jurnalista Paula Rusu a anunțat, pe pagina sa de Facebook, ca la Guvernul Romaniei este un adevarat focar de coronavirus, iar mulți angajați dintre cei nevaccinați, care au luat virusul, sunt cei de la Protocol, care participa la toate evenimentele oficiale ale premierului. Paula Rusu susține ca deși…

- Explozie a numarului de cazuri de COVID-19 in Capitala, la o zi de la Congresul PNL. 2.559 de cazuri au fost raportate, luni, in Capitala. Și asta dupa ce Direcția de Sanatate Publica (DSP) București a alocat in ultima zi circa 1.400 de cazuri care erau nealocate. Din cele 5.655 de cazuri de COVID-19…

- Bucureștiul intra in scenariul roșu de la miezul nopții de vineri spre sambata, ceea ce inseamna ca va fi obligatoriu certificatul verde COVID, pentru accesul in localuri, sali de spectacole, evenimente private, sali de sport sau restaurantele din mall-ruri. Masurile vor intra in vigoare in urma deciziei…

- It is very possible for students in Bucharest, to return to online learning from mid-October, if the COVID-19 infection rate continues to rise, said, on Monday, education minister Sorin Cimpeanu. Currently, schools are open in the localities where the 14-day COVID-19 incidence rate is below 6 per thousand…

- Guvernul Austriei a anunțat, marți, ca vrea sa inceapa administrarea celei de-a treia doze de vaccin impotriva coronavirusului, din data de 17 octombrie, la noua luni de la rapelul facut de prima categorie de persoane vaccinate. In prima etapa a vaccinarilor, au primit serul anti-COVID persoanele vulnerabile…