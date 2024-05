Stiri pe aceeasi tema

- Magazinele PPC Energie din Alexandria, Craiova, Pitești și Slatina vor fi inchise miercuri, 1 Mai 2024, respectiv in intervalul 3-6 mai, in perioada Paștelui, zile libere legale. Serviciul de call center va fi disponibil in acest interval numai pentru informații in sistem automat, precum transmiterea…

- Alexandru, baiatul ministrei Simona Bucura Oprescu, ține cu FC Argeș, cu Barcelona și cu Messi Doi dintre inalții diplomați care s-au aflat vineri, 19 iunie, la Pitești, la deschiderea ediției a 47-a a Simfoniei Lalelelor – excelențele lor Nicolas Warnery, ambasadorul Franței, și Gavin Buchan, ambasadorul…

- Cea mai mare expozitie florala din Romania se va desfasura, in perioada 19-21 aprilie, in Parcul Lunca Argesului, din Pitesti. La a 47-a ediție a „Simfoniei Lalelelor” sunt așteptați peste 100.000 de vizitatori din toata țara și de peste hotare.

- Unul dintre punctele centrale ale discuțiilor este crearea unui mediu propice pentru revitalizarea fostelor platforme industriale din zona. Norris Mageanu, candidat la primaria Campulung, a subliniat importanța aducerii laolalta a resurselor și experienței acestor invitați de marca pentru a gasi soluții…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, susține ca aderarea la Schengen va avea ca efect cresterea atractivitatii Romaniei pentru investitori. In ceea ce privește aderarea Romaniei la spațiul Schengen, Alina Gorghiu a declarat ca PNL a contribuit la acest proces,. „Incepand cu ziua de 31 martie, Romania…

- Potrivit Institutului Național de Statistica, in februarie 2024, prețurile au crescut fața de luna trecuta pe medie cu +0,8%, un pas ceva mai mic decat in ianuarie, dar inca foarte mare fața de restul Europei. Astfel, in primele doua luni ale anului, in Romania prețurile au crescut deja cu +1,9%, un…

- Firma de consultanța a lui Victor Ponta, VP Projects Advisers, a avut in anii 2021 și 2022 o cifra de afaceri uriașa, de aproximativ 1,3 milioane de euro, cu un profit net de peste 1 milion de euro.Premierului Ciolacu, Victor Ponta ii ofera consiliere in calitate de persoana fizica. Ponta spune ca nu…

- ”Deblocam programul Rabla, dar nu sunt de acord sa mai dam 10.000 euro sa-ti iei o masina electrica de 200.000 de dolari sau euro. Credeti-ma, prefer la programul Rabla sa mergem pe masinile produse in Romania, prioritate au, normal, cele pe criteriu verde. Cred ca in acest moment intram intr-o normalitate,…