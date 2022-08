Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea il acuza, miercuri, pe Nicusor Dan, ca supune la vot reabilitarea Parcului Carol, un proiect lucrat in mandatul ei, ca si cum ar fi al sau. Firea arata ca proiectul a fost lucrat in anul 2019 de echipa Companiei Municipale Dezvoltare Durabila si precizeaza ca o bucura interesul pentru Parcul Carol, avand in vedere cum au fost abandonate toate spatiile verzi din oras: Cismigiul e in paragina, in Herastrau colcaie sobolanii, iar in fata Teatrului National, in centrul orasului, e numai uscaciune". "Ce bune sunt proiectele administratiei Firea cand in #NoulBucuresti…