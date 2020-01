Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea a afirmat miercuri seara ca va candida la alegerile locale pentru un nou mandat la primaria Capitalei. Aceasta a marturisit ca fiii ei ii cer sa nu mai candideze, informeaza Mediafax."Candidez pentru un nou mandat de primar general. Consider ca mi-am facut datoria la Primaria Capitalei…

- Edilul general al Bucurestiului, Gabriela Firea, i-a propus prim-ministrului Ludovic Orban sa candideze pentru un mandat la Primaria Capitalei, dar i-a transmis o replica si ministrului Afacerilor Interne, Marcel Vela, dupa ce acesta a declarat ca traficul in Capitala este "infernal". …

- Fostul președinte Traian Basescu a prezentat duminica seara, la Romania TV, lista candidaților PMP la primariile celor 6 sectoare din București dar și la Primaria Capitalei și a precizat ca fiecare din candidați are peste 10% in sondaje și „e o echipa care se bate cu orice partid de 30%”:Primaria…

- Eugen Tomac a anunțat ca PMP va avea propriul candidat la alegerile pentru Primaria Capitalei. El susține ca partidul are cel puțin trei candidați mai buni decât cei anunțați de USR și PLUS, în timp ce liberalii nu și-au anunțat poziția, deși au obținut cel mai mare numar de voturi la ultimul…

- Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a confirmat vineri ca a redeschis un dosar penal de abuz in serviciu, in cazul Spitalului Gomoiu , informeaza AGERPRES . Directia Nationala Anticoruptie a confirmat vineri ca a redeschis un dosar penal de abuz in serviciu, in care au fost reclamate nereguli savarsite…

- O idee buna, aceea de a le arata copiilor nevoia de a se spala pe maini, se transforma intr-un pericol pentru ca, doua luni, sute de cadre medicale se vor plimba cu metroul și autobuzul cu zeci de Placuțe Petri cu colonii de bacterii in sacoșe! Organizata de Primaria Capitalei, acțiunea incalca procedurile…

- Membrii USR București au decis, in urma unui vot organizat in filiala, sa sprijine candidatura fondatorului partidului, Nicușor Dan, la Primaria Generala, la alegerile locale din 2020. Nicușor Dan urmeaza sa candideze din postura de independent. ”USR București a derulat o consultare interna in perioada…

- ​USR București a derulat o consultare interna, în intervalul 8-11 octombrie, în urma careia a rezultat ca peste 86% dintre membrii organizației vor ca partidul sa îl susțina pe Nicușor Dan în calitate de candidat independent la Primaria Generala a Capitalei. „Democrația…