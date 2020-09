Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al Capitalei Gabriela Firea a acuzat marti ca „artizanul distrugerii unei aliante (n.red.: a stangii in Capitala) a fost Victor Ponta”. Aceasta a comentat apoi si o posibila alianta intre PSD, Robert Negoita si Victor Ponta, aratandu-se total impotriva. „Sa ne aliem cu proprii nostri asasini?;…

- Bucureștenii și-au ales astazi primarul și consilierii generali in cadrul alegerilor locale din acest an. Lupta a fost stransa intre Gabriela Firea și Nicușor Dan.Gabriela Firea a candidat in acest an pentru un nou mandat. La alegerile din anul 2016, ea a caștigat Primaria Capitalei cu 246.553 de voturi…

- In 2016, pana la ora 10:00, au votat 77.962 de bucureșteni, astazi au votat 109.500. Inca este devreme sa se poata spune daca tendința se pastreaza.6,01% dintre bucureștenii cu drept de vot au votat, fața de 2016, cand se prezentasera 4,36%. Ceea ce inseamna ca in 2020 au votat cu 1,6% mai mulți oameni…

- Biroul electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti a stabilit joi ordinea pe buletinul de vot pentru alegerile locale din 27 septembrie. Ordinea a fost stabilita prin tragere la sorți, iar pe primele 3 poziții sunt ALDE, PSD și PMP. Alianța dintre partidul lui Victor Ponta și partidul lui Robert…

- Gabriela Firea a anunțat, sambata, ca PSD il susține pe Dan Cristian Popescu la alegerile pentru Primaria Sectorului 2, care a pierdut susținerea PNL pentru funcția de edil. Primarul General al Capitalei, ce candideaza pentru un nou mandat, a anunțat și lista de candidați PSD pentru primariile de Sector,…

- Viceprimarul Aurelian Badulescu, un apropiat al Gabrielei Firea, este propunerea organizatiei PSD Bucuresti pentru candidatura la Primaria Sectorului 3. Potrivit unor surse din PSD, decizia a fost luata la nivelul filialei. De altfel, Badulescu ar urma sa preia si sefia organizatiei PSD sector 3. PSD…

- Gabriela Firea anunța ca iși retrage candidatura la Primaria Capitalei daca un alt candidat de centru-stanga sta mai bine in sondaje, Robert Negoița nu mai candideaza la alegeri din partea PSD, iar Victor Ponta, liderul PRO Romania, vrea candidat propriu și se dezice de candidatul social-democraților.…

- "Daca Ponta pune candidat e bine primit, cred ca o sa fie pentru prima oara cand o sa ii trimit un Pepsi. Mi se pare o veste foarte buna pentru dreapta. Ponta strica, procentele lui sunt PSD curat", a declarat Traian Basescu, la postul Digi24, citat de Stiripesurse. Victor Ponta NU o sustine…