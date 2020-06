Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a prezentat, marți, un bilanț succint al mandatului sau, intr-o postare pe Facebook: „Nu renunț, am facut multe, mai am multe de continuat și inceput”.„Pe vremea cand lucram in televiziune, am realizat și emisiunea . A fost ceva de munca la ea.…

- Gabriela Firea a anunțat, sambata, ca teatrele și instituțiile de spectacole se vor redeschide de luni in București, insa nu a facut altceva decat sa provoace reacții adverse. Dupa ce a fost contrazisa la scurt timp de Grupul de Comunicare Strategica al Guvernului care a punctat ca acest lucru ar incalca…

- Fostul ministru al Justiției, Ana Birchall, o amenința pe fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, cu dosar penal. Birchall susține ca este harțuita de postaci platiți de Firea și spune ca primarul Capitalei poate fi cercetat penal.Citește și: ULTIMA ORA Doi tineri au MURIT pe loc, in urma…

- Gabriela Firea, primarul Capitalei, a reacționat imediat dupa vizita facuta de Ludovic Orban in Centrul Vechi. Firea spune ca se bucura de vizita premierului, insa faca acesta mergea in urma cu cinci ani la o terasa din zona, atunci cand la carma primariei era un coleg de-al sau ar fi gasit multa mizerie.„Ma…

- Primarul general al capitalei, Gabriela Firea, susține ca Park&Ride Cora Pantelimon va fi gata in aceasta toamna. Potrivit lui Firea, nu se construiește doar o simpla parcare etajata, ci un nod intermodal care include tramvaie, autobuze și peroane pentru microbuze private. „Inca un proiect important…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea a semnalat, sambata dimineața, ca Lacul Baneasa a fost poluat, facand un apel catre Garda de Mediu. „Poluare pe Lacul Baneasa! Poate fi o deversare de pacura sau alta substanta de la locuintele de pe malul lacului. Am inchis stavilarul spre Herastrau. Garda…

- Luni, Nicușor Dan a postat pe pagina sa de socializare, un mesaj in care iși exprima punctual de vedere in legatura cu campania de testare a populației care va incepe cu data de 1 iunie. „Daca vrea sa faca ceva pentru protecția bucureștenilor, Gabriela Firea trebuie sa dezvolte propria infrastructura…

- Primarul general Gabriela Firea solicita spijinirea parintilor Gabriela Firea, primarul Capitalei. Foto: Arhiva. Presedintele PSD Bucuresti, primarul general Gabriela Firea, a anuntat miercuri ca, în cazul în care Guvernul PNL nu va lua masuri, social-democratii vor adopta în Parlament…