Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a reactionat dupa condamnarea lui Liviu Dragnea, precizand ca ramane un om de echipa si ca orice roman trebuie sa beneficieze de prezumtia de nevinovatie, pana la o decizie definitiva.

- Liderul europarlamentarilor PSD, Dan Nica, spune ca presedintele social-democratilor, Liviu Dragnea, trebuie sa beneficieze de prezumtia de nevinovatie, pana la pronuntarea deciziei finale, si subliniaza ca nu exista motive intemeiate pentru care acesta sa nu ramana liderul partidului si presedintele…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a transmis, pe Facebook, ca a luat act de decizia Inaltei Curtii de Casatie si Justitie in dosarul DGASPC Teleorman, el spunand ca este o decizie in prima instanta, ceea ce inseamna ca Liviu Dragnea se bucura in continuare de prezumtia de nevinovatie, valabila…

- Presedintele PNL Bucuresti, Cristian Busoi, a anuntat vineri ca Judecatoria Sectorului 1 a respins ca fiind neintemeiata chemarea sa in judecata, dupa ce primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, l-a dat in judecata, acuzandu-l de calomnie cand a afirmat ca “sistemul de transport taxi din Bucuresti…

- Deputatul PSD de București, Beatrice Tudor, a criticat in termeni duri ieșirile suburbane ale liberalilor bucureșteni la adresa premierului Viorica Dancila, primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, și ministrului de Interne, Carmen Dan, de la sfarșitul saptamanii trecute, afirmand ca lupta…

- Președintele PSD București, Gabriela Firea, reacționeaza dur la solicitarea președintelui Klaus Iohannis: ”Ințeleg nevoia dlui președinte Iohannis de a-și acoperi declarația total deplasata facuta ieri...

- Presedintele PNL Bucuresti, Cristian Busoi, a afirmat miercuri ca primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, "patroneaza o administratie impiedicata, care de doi ani de zile nu face nimic". "PNL sustine sa existe un model de functionare a administratiei care sa fie eficient si transparent si care…