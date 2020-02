Stiri pe aceeasi tema

- Noua conducere interimara a PSD pare dispusa sa deschida larg partidul catre noi personalitati. Dupa ce Cozmin Gusa a fost inlaturat din PSD, de catre Viorica Dancila, acesta s-a reinscris in filiala PSD Sector 1. Cozmin Gusa, din nou in PSDAnuntul a fost facut de noua sefa a PSD Bucuresti, Gabriela…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a fost aleasa presedintele organizatiei PSD Bucuresti, spunand ca dupa zece amanari in patru ani au fost organizate alegeri pentru desemnarea conducerii acestei organizatii.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a relatat luni, la Sala Dalles din Capitala, in prezenta liderului interimar PSD Marcel Ciolacu si a secretarului general interimar PSD, Paul Stanescu, la conferinta de alegeri a PSD București, ca atunci cand si-a preluat mandatul a gasit un blocaj total de care…

- Partidul Social Democrat (PSD) a trecut din era Viorica Dancila in zodia lui Marcel Ciolacu. Un congres ordinar este anunțat pentru luna februarie 2020 și deja se anunța și primii pretendenți pentru funcția suprema in partid.Vezi și: Lider PNL intra in cursa pentru Primaria Capitalei O…

- Viorica Dancila a demisionat din fruntea PSD, dupa o sedinta care a durat 6 ore. Presedinte interimar a fost instalat Marcel Ciolacu. Noua conducere va fi aleasa de Congres in luna februarie. „Stati sa taiem porcul mai intai”, a spus Paul Stanescu, noul secretar general interimar al PSD. Viroica Dancila…

- Viorica Dancila a demisionat din fruntea PSD, dupa o sedinta care a durat 6 ore. Presedinte interimar a fost instalat Marcel Ciolacu. Noua conducere va fi aleasa de Congres in luna februarie. ”Stati sa taiem porcul mai intai”, a spus Paul Stanescu, noul secretar general interimar al PSD. Viroica Dancila…

- Adrian Nastase, Mircea Geoana, Victor Ponta și acum Viorica Dancila. Toți cei patru au un lucru in comun: au pierdut alegerile prezidențiale și, la foarte scurt timp, si conducerea partidului. PSD se dovedeste neiertator dupa esecurile la prezidentiale. Trei lideri au fost decapitati pana acum din aceasta…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, si presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, au dat startul atacurilor la adresa Vioricai Dancila, dupa umilinta suferita duminica de PSD. Cei doi se afla pe lista scurta a numelor care ar putea-o inlocui pe Dancila in fruntea PSD. The post Incepe macelul…