Gabriela Firea ATACĂ Guvernul: Legumele PUTREZESC pe câmp, Orban a închis piețele Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, critica dur decizia de inchidere a piețelor inchise. Firea spune ca legumele putrezesc in vreme ce producatorii autohntoni au probleme grave din cauza inchiderii piețelor. "Legumele putrezesc pe camp. Orban tine pietele inchise, in continuare. Cu ce sunt mai periculoase decat magazinele? In lumea civilizata, guvernele au stabilit reguli sanitare si au ajutat populatia si companiile sa le aplice. Asa reusesc sa tina scoli deschise, piete deschise, alte activitati esentiale deschise. Citește și: ALERTA alimentara emisa de ANSVA: produse periculoase… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro Citește și: ALERTA alimentara emisa de ANSVA: produse

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca Guvernul, prin masurile de restrictie recent adoptate, nu a inchis pietele, ci a suspendat pentru o perioada de 30 de zile functionarea celor care sunt in spatii inchise. „Nu mai folositi termenul inchiderea pietelor. Inca o data va spun despre piete, in mod…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti, ca nu se poate ca Guvernul si expertii sa decida unele masuri – cum este inchiderea pietelor in spatii inchise, iar PSD, in Parlament, sa decida altceva. „Suntem in plina criza sanitara”, a afirmat Iohannis, precizand ca Guvernul are nevoie de sustinere…

- Deputații PSD au decis azi ca pietele in spatii inchise, pietele mixte si volante, targurile, balciurile, dar si talciocurile pot ramane deschise in perioada starii de alerta, cu respectarea masurilor de protectie sanitara. Marcel Ciolacu s-a aratat extrem de indignat de reglementarile prin care premierul…

- Toate piețele agroalimentare trebuie sa ramana deschise, in condiții sporite de siguranța sanitara! Piețele volante sunt o soluție falsa! - scrisoare deschisa - O ampla alianța a micilor producatori, societații civile și mediului academic din Romania se opune vehement inchiderii piețelor…

- "Pentru a-i ajuta pe producatorii agricoli care nu-și vor putea vinde marfa in piețele inchise din Capitala (a caror funcționare va fi temporar suspendata pentru a limita raspandirea COVID-19), municipalitatea bucureșteana va amenaja piețe volante și spații deschise suplimentare", a scris Nicusor…

- "In ultima luna de guvernare, Orban pustieste economia si ii saraceste pe oameni. Face calcule cu cat sa majoreze TVA-ul, nu daca. Majorarea TVA ii afecteaza direct pe romanii cu venituri mici si medii. Refuzul PNL de a prezenta Bugetul confirma cu certitudine ceea ce am aflat de la oameni care lucreaza…

- "In lumea civilizata, s-au gasit solutii adecvate pentru elevi si profesori. La noi, guvernul perturba si constrange educatia. Iata inca o mostra de dispret si incompetenta marca Anisie - Pepsiglas. Mai multe asociații ale elevilor cer Ministerului Educației sa retraga noile declarații-angajament…

- Gabriela Firea, edilul Capitalei, a declarat, miercuri, la Romania TV ca Guvernul PNL a alocat bani din Fondul de Rezerva "catre primarii PNL si catre primarii PSD care au semnat adeziune la PNL". Primarul general al Municipiului Bucuresti sustine ca sunt aproape 90 de situatii in care primari PSD…