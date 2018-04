Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat miercuri ca urmeaza sa fie votate in ședința Consiliului general doua proiecte care vin in sprijinul femeilor gravide și al familiilor care iși doresc copiii și nu pot avea pe cale naturala.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, vineri, ca nu exista intarzieri legate de pregatirile pentru Turneul Final UEFA Euro 2020, precizand ca pe parcursul evenimentului se asteapta ca Bucurestiul sa fie vizitat de multi turisti si de peste 120.000 de suporteri. "Acest eveniment…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, luni, ca primește in fiecare saptamana „cel puțin doua adrese” de la DNA și alte „instituții care se ocupa cu anchetarea diferitelor situații" și a adaugat ca „niciodata nu e prea tarziu" sa fie chemata de procurori la audieri.

- 'Am intrat intr-o noua faza. Sunt optimista in relatia cu doamna Dancila si sper sa rezolvam cat mai multe din aceste probleme (ale Bucurestiului, n.r.)', a aratat Firea, intr-o declaratie acordata presei, in timpul participarii la Congresul extraordinar al PSD. Ea a mentionat ca planul stabilit…

- Gabriela Firea, Primarul Capitalei, a anunțat, marți, ca toate școlile și gradinițele din București raman inchise toata saptamana , instituția punand la dispoziția parinților care nu au cu cine lasa copiii acasa un numar de telefon. Școlile din București raman inchise pana vineri, inclusiv. Primarul…

- Cursurile ar putea fi suspendate și miercuri, in Capitala. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a vorbit in seara zilei de luni, 26 februarie, despre ultimele masuri pe care Primaria Capitalei le-a luat din cauza vremii severe din aceasta perioada. ”Noi am terminat ciar acum inca un comandament de iarna…

- Primarul interimar al Chișinaului vine la București pentru a face schimb de experiența cu primarul Capitalei, Gabriela Firea.Citeste si: Atentie, soferi! Se propune o NOUA schimbare a Codului Rutier: Ce amenzi ar urma sa DISPARA „Doamna primar m-a invitat la București. Sunt singura…

- Primarul General, Gabriela Firea: "Peste 500 de utilaje de deszapezire sunt pregatite sa actioneze in toate sectoarele Capitalei. Toate tratamentele cu materiale antiderapante trebuie aplicate pana in ora 6.00 dimineata, astfel incat utilajele de deszapezire sa nu blocheze traficul. Municipalitatea…